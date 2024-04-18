Квашена чи маринована? Ось яка капуста насправді корисніша

Люди нерідко плутають квашену й мариновану капусту. А відмінність між ними велика і вона стосується не тільки способу їх приготування, а також їхнього впливу на здоров'я. Тож яка із них є кориснішою?

Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Wprost odzywianie.

Яка капуста корисніша - квашена чи маринована

Квашена капуста виготовляється за допомогою процесу бродіння. А от мариновану готують, заливаючи її оцтом, додаючи цукор і спеції (процесу бродіння немає). Однак оцет, який прискорює скисання, також знижує харчову цінність цього овоча.

Маринування не має нічого спільного з солінням. На додаток, деякі виробники додають в таку капусту консерванти, тому, купуючи її, уважно читайте етикетки.

Можна без сумніву сказати, що квашена капуста корисніша. Тому дієтологи закликають додавати до раціону саме її - вона набагато краще впливає на організм. Натомість маринована капуста позбавлена ​​багатьох цінних для нашого здоров’я властивостей, у тому числі важливих пробіотиків. Вона також містить менше вітамінів і мінералів.

Чому варто їсти квашену капусту

Як квашена капуста, так і сік із неї мають багато корисних властивостей. Вони, серед іншого, є чудовим джерелом кальцію, магнію, заліза та калію.

Також квашена капуста багата вітамінами групи В, К, А, Е, а ще на фолієву кислоту і клітковину. Це також чудове джерело вітаміну С, який є природним антиоксидантом.

Вживання квашеної капусти зміцнює імунітет і підвищує засвоєння заліза з травної системи. Це антиоксидант, який запобігає розвитку серцево-судинних захворювань і зміцнює стінки кровоносних судин.

Квашена капуста також містить численні сполуки, які діють у профілактиці раку, тому її вважають "протираковим овочем". Вона багата антиоксидантними речовинами, які надзвичайно важливі для профілактики раку - вони усувають дію вільних радикалів.

Дослідження, яке вивчало вплив овочів на розвиток колоректального раку, виявило, що вживання квашеної капусти хоча б раз на тиждень може знизити ризик розвитку колоректального раку на третину. А якщо їсти її двічі-тричі на тиждень, ризик знижується на 40%.

Квашена капуста сприяє схудненню

Квашена капуста є низькокалорійним продуктом - у 100 г лише 19 ккал. Тому її рекомендується вживати людям, які прагнуть схуднути.

Цей продукт багатий на харчові волокна, які посилюють відчуття ситості і, як наслідок, запобігають нападам голоду. Цей компонент також регулює перистальтику кишківника.

Молочні бактерії, які містяться у квашеній капусті, запобігають закрепам. У ній також багато вітаміну С та інших поживних речовин, які сприяють здоровому схудненню.