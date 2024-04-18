Квашеная или маринованная? Вот какая капуста на самом деле полезнее

Люди нередко путают квашеную и маринованную капусту. А разница между ними большая и она касается не только способа их приготовления, а также их влияния на здоровье. Так какая из них полезнее?

Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Wprost odzywianie.

Какая капуста полезнее - квашеная или маринованная

Квашеная капуста изготавливается с помощью процесса брожения. А вот маринованную готовят, заливая ее уксусом, добавляя сахар и специи (процесса брожения нет). Однако уксус, ускоряющий скисание, также снижает пищевую ценность этого овоща.

Маринование не имеет ничего общего с солением. Вдобавок, некоторые производители добавляют в такую капусту консерванты, поэтому, покупая ее, внимательно читайте этикетки.

Можно без сомнения сказать, что квашеная капуста полезнее. Поэтому диетологи призывают добавлять в рацион именно ее - она гораздо лучше влияет на организм. Вместо этого маринованная капуста лишена многих ценных для нашего здоровья свойств, в том числе важных пробиотиков. Она также содержит меньшее количество витаминов и минералов.

Почему стоит есть квашеную капусту

Как квашеная капуста, так и сок из нее обладают многими полезными свойствами. Они, среди прочего, являются отличным источником кальция, магния, железа и калия.

Также квашеная капуста богата витаминами группы В, К, А, Е, а еще фолиевой кислотой и клетчаткой. Это также отличный источник витамина С, который является природным антиоксидантом.

Употребление квашеной капусты укрепляет иммунитет и повышает усвоение железа из пищеварительной системы. Это антиоксидант, который предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний и укрепляет стенки кровеносных сосудов.

Квашеная капуста также содержит многочисленные соединения, действующие в профилактике рака, поэтому ее считают противораковым овощем. Она богата антиоксидантными веществами, которые чрезвычайно важны для профилактики рака - они устраняют действие свободных радикалов.

Исследование, изучавшее влияние овощей на развитие колоректального рака, выявило, что употребление квашеной капусты хотя бы раз в неделю может снизить риск развития колоректального рака на треть. А если есть ее два-три раза в неделю, риск снижается на 40%.

Квашеная капуста способствует похудению

Квашеная капуста является низкокалорийным продуктом - в 100 г всего 19 ккал. Поэтому ее рекомендуется употреблять людям, стремящимся похудеть.

Этот продукт богат пищевыми волокнами, которые усиливают чувство сытости и, как следствие, предотвращают приступы голода. Этот компонент также регулирует перистальтику кишечника.

Молочные бактерии, содержащиеся в квашеной капусте, предотвращают запоры. В ней также много витамина С и других питательных веществ, способствующих здоровому похудению.