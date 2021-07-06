Кваша с грецкими орехами: Клопотенко поделился рецептом старинного украинского блюда

Блюдо по консистенции напоминает густой кисель. Традиционно его готовили из гречневой, ржаной и солодовой муки, которую запаривали кипятком и ставили в теплое место скисать. Утром варили из этой консистенции "молодое" тесто, которое потом заправляли свежими ягодами либо вареньем.

Евгений Клопотенко немного упростил рецепт, но, уверяет он, на вкус это никак не повлияло. Для приготовления кваши понадобиться лишь 15 минут.

Кулинар говорит, что и с квасом и с орехами можно экспериментировать. Например, использовать белый или черный квас, или же приготовить домашний напиток из бородинского хлеба, сахара, дрожжей и воды. Орехи в традиционном блюде - грецкие (их лучше обжарить на сухой сковороде), но можно использовать кешью, кедровые и порубленные бразильские орехи.

Фото: Украинская кваша (klopotenko.com)

Ингредиенты для кваши

Квас - 300 мл

Вяленые (копченые) груши и яблоки (как для узвара) - 100 г

Ржаной хлеб - 5 кусочков

Хлеб для чипсов - 150 г

Грецкие орехи - 50 г

Сок половины лимона

Щепотка красного молотого перца

Щепотка соли

Пошаговое приготовление украинского блюда

1. Возьмите 5 кусочков ржаного хлеба и замочите в 300 мл кваса на 10 минут. Спустя время добавьте в смесь 100 г вяленых или копченых груш и яблок. Пересыпьте смесь в кастрюлю и доведите до кипения. После оставьте, пусть полностью остынет.

2. Удалите из смеси яблоки и груши, а массу перетрите через сито. Можно использовать блендер. Масса должна получиться кремовой консистенции.

3. Добавьте к хлебной массе сок половины лимона, щепотку красного молотого перца и щепотку соли.

4. Приготовьте ржаные чипсы. Возьмите 150 г хлеба, тонко нарежьте и подсушите в духовке при 185 градусах примерно 3 минуты.

5. Мелко порубите 50 г грецких орехов и посыпьте квашу. Подавайте с чипсами из ржаного хлеба.