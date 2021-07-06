Кваша з волоськими горіхами: Клопотенко поділився рецептом старовинної української страви

Страва по консистенції нагадує густий кисіль. Традиційно її готували з гречаного, житнього і солодового борошна, яке запарювали окропом і ставили в тепле місце скисати. Вранці варили з цієї консистенції "молоде" тісто, яке потім заправляли свіжими ягодами або варенням.

Євген Клопотенко трохи спростив рецепт, але, запевняє він, на смак це ніяк не вплинуло. Для приготування кваші знадобитися лише 15 хвилин.

Кулінар каже, що і з квасом і з горіхами можна експериментувати. Наприклад, використовувати білий або чорний квас, або ж приготувати домашній напій з бородинського хліба, цукру, дріжджів і води. Горіхи в традиційній страві - волоські (їх краще обсмажити на сухій сковороді), але можна використовувати кеш'ю, кедрові і порубані бразильські горіхи.

Фото: Українська кваша (klopotenko.com)

Інгредієнти для кваші

Квас - 300 мл

В'ялені (копчені) груші та яблука (як для узвару) - 100 г

Житній хліб - 5 шматочків

Хліб для чіпсів - 150 г

Волоські горіхи - 50 г

Сік половини лимона

Щіпка червоного меленого перцю

Щіпка солі

Покрокове приготування української страви

1. Візьміть 5 шматочків житнього хліба і замочіть в 300 мл квасу на 10 хвилин. Через деякий час додайте в суміш 100 г в'ялених або копчених груш і яблук. Пересипте суміш в каструлю і доведіть до кипіння. Після залиште, нехай повністю охолоне.

2. Видаліть з суміші яблука і груші, а масу перетріть через сито. Можна використовувати блендер. Маса повинна вийти кремової консистенції.

3. Додайте до хлібної маси сік половини лимона, щіпку червоного меленого перцю і дрібку солі.

4. Приготуйте житні чіпси. Візьміть 150 г хліба, тонко наріжте і підсушіть в духовці при 185 градусах приблизно 3 хвилини.

5. Дрібно порубайте 50 г волоських горіхів і посипте квашу. Подавайте з чіпсами з житнього хліба.