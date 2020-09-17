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В квартиру в Кривом Роге заползло опасное животное: его нашли в шкафу

Автор: Людмила Жукова

В Кривом Роге змея заползла в дом

В Кривом Роге в частном доме обнаружили незваную гостью - змею. Гадюка заползла в жилище и спряталась в шкафу.

Как сообщили в ГСЧС в Днепропетровской области, ЧП произошло в Ингулецком районе города.

16 сентября около 19:25 жители частного дома по улице Юна в Ингулецком районе Кривого Рога обнаружили в доме змею. Гадюка заползла в шкаф в комнате. Ее размеры впечатляют - длина рептилии около полутора метров.

Перепуганные хозяева дома срочно позвонили спасателям и те прибыли на место ЧП. Когда животное словили - его выпустили в естественную среду обитания.

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"По указанному адресу прибыли сотрудники отделения 17-й государственной пожарно-спасательной части. Работники экстренной службы поймали пресмыкающееся, после чего вывезли за территорию города, где выпустили на свободу.", — рассказали в ГСЧС.

В Кривом Роге в дом заползла змея

Как мы ранее сообщали, на одной из улиц Одессы местные жители обнаружили змею огромных размеров.

Также мы писали что, под Киевом ребенка укусила неизвестная ядовитая змея.

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