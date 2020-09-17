У квартиру в Кривому Розі заповзла небезпечна тварина: її знайшли в шафі

У Кривому Розі в приватному будинку виявили непрохану гостю - змію. Гадюка заповзла в оселю і сховалася в шафі.

Як повідомили у ДСНС в Дніпропетровській області, НП сталася в Інгулецькому районі міста.

16 вересня близько 19:25 мешканці приватного будинку по вулиці Юна в Інгулецькому районі Кривого Рогу виявили в будинку змію. Гадюка заповзла в шафу в кімнаті. Її розміри вражають - довжина рептилії близько півтора метра.

Перелякані господарі будинку терміново зателефонували рятувальникам і ті прибули на місце НП. Коли тварину зловили - її випустили у природне середовище проживання.

"За вказаною адресою прибули співробітники відділення 17-ї державної пожежнорятувальної частини. Працівники екстреної служби спіймали плазуна, після чого вивезли за територію міста, де випустили на свободу.", — розповіли в ДСНС.

У Кривому Розі в будинок заповзла змія

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