Квартира в іпотеку - це шанс чи пастка? Фінансит розповіла про переваги і ризики такої покупки

Що треба знати про іпотеку

"Якщо ви можете стати учасником програми "єОселя" і взяти іпотеку під 7% річних у гривні, а з 1 серпня список осіб, які можуть цим скористатись - розширився, то придбати квартиру в кредит, може бути вигідніше, ніж за готівку", - пояснює експерт.

Вона називає три причини, чому це вигідніше, ніж коли ви вносите відразу усю суму за нерухомість.

"За час, що ви сплачуєте за нерухомість - 10-20 років, ціна на нерухомість зростає. Тому 10 тисяч гривень сьогодні - це не те саме, що 10 тисяч через 5-7 років. Для вас це будуть зовсім інші гроші, бо інфляція зробить свою справу", - додає Рудевіч.

При цьому дуже важливо переконатися, що у вас в договорі не прописана плаваюча ставка і ви не потрапите в пастку в разі девальвації гривні.

"Ви можете здати квартиру в оренду, не чекаючи закінчення строку іпотеки. І таким чином ви будете гасити кредит не зі своєї кишені, а грошима орендаря. Тільки отримайте на це дозвіл банку", - каже фінансист.

А людям, яких лякає сума переплат за кредитом, радить скористатись наступним лайфхаком.

"Ось вам лайфхак - якщо внести на іпотеку додатково 1 річний платіж ви скоротите строк іпотеки не на 1 рік, а аж на 3. Для цього в договорі має бути умова дострокового погашення", - говорить експерт.

Як працює програма "єОселя"

З 1 серпня 2023 року розширили програму пільгового кредиту. Крім військовослужбовців, медичних працівників, педагогів і науково-педагогічних працівників, відтепер вона стала доступна для:

ветеранів війни та члени їх сімей, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України

осіб з інвалідністю внаслідок війни, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України внутрішньо переміщених осіб

інших громадян України, які не мають житла або у власності яких менше ніж 52,5 кв. м для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. м - на кожного наступного члена сім’ї

Які умови кредиту: