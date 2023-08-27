Квартира в іпотеку - це шанс чи пастка? Фінансит розповіла про переваги і ризики такої покупки

Через війну багато українців залишились без житла. Виходом для них може стати інвестиція в іпотеку. Але у суспільстві досі побутує багато упереджень щодо такого варіанту придбання нерухомості.
Про те, чи вигідно брати іпотеку, розповіла фінансовий радник Наталія Рудевіч в Instagram.
"Якщо ви можете стати учасником програми "єОселя" і взяти іпотеку під 7% річних у гривні, а з 1 серпня список осіб, які можуть цим скористатись - розширився, то придбати квартиру в кредит, може бути вигідніше, ніж за готівку", - пояснює експерт.
Вона називає три причини, чому це вигідніше, ніж коли ви вносите відразу усю суму за нерухомість.
"За час, що ви сплачуєте за нерухомість - 10-20 років, ціна на нерухомість зростає. Тому 10 тисяч гривень сьогодні - це не те саме, що 10 тисяч через 5-7 років. Для вас це будуть зовсім інші гроші, бо інфляція зробить свою справу", - додає Рудевіч.
При цьому дуже важливо переконатися, що у вас в договорі не прописана плаваюча ставка і ви не потрапите в пастку в разі девальвації гривні.
"Ви можете здати квартиру в оренду, не чекаючи закінчення строку іпотеки. І таким чином ви будете гасити кредит не зі своєї кишені, а грошима орендаря. Тільки отримайте на це дозвіл банку", - каже фінансист.
А людям, яких лякає сума переплат за кредитом, радить скористатись наступним лайфхаком.
"Ось вам лайфхак - якщо внести на іпотеку додатково 1 річний платіж ви скоротите строк іпотеки не на 1 рік, а аж на 3. Для цього в договорі має бути умова дострокового погашення", - говорить експерт.
З 1 серпня 2023 року розширили програму пільгового кредиту. Крім військовослужбовців, медичних працівників, педагогів і науково-педагогічних працівників, відтепер вона стала доступна для:
Які умови кредиту:
пільгова ставка на весь термін кредиту - 7%
максимальний строк кредиту - 20 років
мінімальний початковий внесок - 20%
кредитують банки-учасники програми: Ощадбанк, ПриватБанк, Глобус Банк, Укргазбанк, Sky Bank
Раніше ми детально розповідали про програму "єОселя".
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