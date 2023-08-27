Квартира в ипотеку - это шанс или ловушка? Финансит рассказала о преимуществах и рисках такой покупки

Что нужно знать об ипотеке

"Если вы можете стать участником программы "єОселя" и взять ипотеку под 7% годовых в гривне, а с 1 августа список лиц, которые могут этим воспользоваться - расширился, то приобрести квартиру в кредит, может быть выгоднее, чем за наличные", - объясняет эксперт.

Она называет три причины, почему это выгоднее, чем когда вы вносите сразу всю сумму за недвижимость.

"За время, которое вы платите за недвижимость - 10-20 лет, цена на недвижимость растет. Поэтому, 10 тысяч гривен сегодня - это не то же, что 10 тысяч через 5-7 лет. Для вас это будут совсем другие деньги, потому что инфляция сделает свое дело", - добавляет Рудевич.

При этом очень важно убедиться, что у вас в договоре не прописана плавающая ставка, и вы не попадете в ловушку в случае девальвации гривны.

"Вы можете сдать квартиру в аренду, не дожидаясь истечения срока ипотеки. И таким образом вы будете гасить кредит не из своего кармана, а деньгами арендатора. Только получите на это разрешение банка", - говорит финансист.

А людям, которых пугает сумма переплат по кредиту, советует воспользоваться следующим лайфхаком.

"Вот вам лайфхак - если внести на ипотеку дополнительно 1 годовой платеж вы сократите срок ипотеки не на 1 год, а аж на 3. Для этого в договоре должно быть условие досрочного погашения", - говорит эксперт.

Как работает программа "єОселя"

С 1 августа 2023 года расширили программу льготного кредита. Кроме военнослужащих, медицинских работников, педагогов и научно-педагогических работников, теперь она стала доступна для:

ветеранов войны и членов их семей, участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, семей погибших (умерших) ветеранов войны, а также семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины

лиц с инвалидностью в результате войны, семей погибших (умерших) ветеранов войны, а также семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины внутренне перемещенных лиц

других граждан Украины, не имеющих жилья или в собственности которых менее 52,5 кв. м для семьи с одного человека (одинокое лицо) и дополнительно 21 кв. м - на каждого следующего члена семьи

Какие условия кредита: