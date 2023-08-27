Квартира в ипотеку - это шанс или ловушка? Финансит рассказала о преимуществах и рисках такой покупки

Из-за войны многие украинцы остались без жилья. Выходом для них может стать инвестиция в ипотеку. Но в обществе до сих пор существует много предубеждений относительно такого варианта приобретения недвижимости.
О том, выгодно ли брать ипотеку, рассказала финансовый советник Наталья Рудевич в Instagram.
"Если вы можете стать участником программы "єОселя" и взять ипотеку под 7% годовых в гривне, а с 1 августа список лиц, которые могут этим воспользоваться - расширился, то приобрести квартиру в кредит, может быть выгоднее, чем за наличные", - объясняет эксперт.
Она называет три причины, почему это выгоднее, чем когда вы вносите сразу всю сумму за недвижимость.
"За время, которое вы платите за недвижимость - 10-20 лет, цена на недвижимость растет. Поэтому, 10 тысяч гривен сегодня - это не то же, что 10 тысяч через 5-7 лет. Для вас это будут совсем другие деньги, потому что инфляция сделает свое дело", - добавляет Рудевич.
При этом очень важно убедиться, что у вас в договоре не прописана плавающая ставка, и вы не попадете в ловушку в случае девальвации гривны.
"Вы можете сдать квартиру в аренду, не дожидаясь истечения срока ипотеки. И таким образом вы будете гасить кредит не из своего кармана, а деньгами арендатора. Только получите на это разрешение банка", - говорит финансист.
А людям, которых пугает сумма переплат по кредиту, советует воспользоваться следующим лайфхаком.
"Вот вам лайфхак - если внести на ипотеку дополнительно 1 годовой платеж вы сократите срок ипотеки не на 1 год, а аж на 3. Для этого в договоре должно быть условие досрочного погашения", - говорит эксперт.
С 1 августа 2023 года расширили программу льготного кредита. Кроме военнослужащих, медицинских работников, педагогов и научно-педагогических работников, теперь она стала доступна для:
Какие условия кредита:
льготная ставка на весь срок кредита - 7%
максимальный срок кредита - 20 лет
минимальный начальный взнос - 20%
кредитуют банки-участники программы: Сбербанк, ПриватБанк, Глобус Банк, Укргазбанк, Sky Bank
Ранее мы детально рассказывали о программе "єОселя".
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