В "Квартале 95" грубо отреагировали на обвинения "Дизель шоу" в краже шуток

"Квартал 95" грубо ответил "Дизель шоу" (коллаж: РБК-Украина)

В студии "Квартал 95" ответили "Дизель шоу" после обвинения в краже шуток

"Квартал 95" резко ответил "Дизель шоу", которые их обвинили в краже шуток 5-летней давности. Автор "Квартала 95" Артем Гагарин отметил, что данный номер был сделан по книге 2013 года. Поэтому "Дизель шоу" тоже украли шутку у автора.

Гагарин написал в Facebook о том, что они ничего не воровали у "Дизель шоу".

"Не накручивайте себя, эту шутку мы украли не у вас, а прочитали в книге за 2013 год. Просто не подумали, что вы также книги читаете. Хотя в целом вы правы, шутку можно придумать один раз, а украсть несколько... Только в этом случае мы – вторые", – отметил Гагарин.

Скриншот с Facebook

В "Дизель шоу" не оставили этот комментарий незамеченным и дали свой ответ. Кроме того, комики подчеркнули, что в книге, которую указал Гагарин, действительно есть похожая шутка, но она не полностью совпадает с их номером от 2015 года. При этом шутка "Квартала 95" полностью повторяет выступления "Дизеля".

Скриншот с Facebook

Напомним, студия "Дизель шоу" обвинила "Квартал 95" в плагиате и наглядно показала два одинаковых номера с разницей в пять лет.

Номер, ставший классикой! Если вам всегда было интересно, как бы вел себя чиновник за партой, смотрите этот номер... Опубликовано Дизель Шоу Суббота, 13 июня 2020 г.

Ранее сообщалось о том, что "Квартал 95" в очередной раз попал в скандал. На этот раз это случилось после того, как телеканал "1+1" напомнил украинцам о скандальной песни "Квартала", в которой Евгений Кошевой вместе с Национальным хором имени Веревки спел саркастическую песню, посвященную бывшей главе Нацбанка Валерии Гонтаревой.

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Автор: Роман Мирончук