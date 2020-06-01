"Квартал 95" снова оказался в центре скандала из-за песни

"Квартала 95" снова оскандалился из-за своей песни (коллаж: РБК-Украина)

"1+1" повторно показал выпуск "Вечернего квартала", в котором высмеяли поджог дома Гонтаревой

Телеканал "1+1" решил напомнить украинцам о скандальной песни "Квартала 95", в которой Евгений Кошевой вместе с Национальным хором имени Веревки спел саркастическую песню, посвященную бывшей главе НБУ Валерии Гонтаревой.

В субботу, 30 мая, на экраны вышел повтор выпуска программы "Вечерний квартал" от 20 октября 2019 года, в которой пелась песня "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала…".

Когда песня вышла впервые Валерия Гонтарева назвала эту ситуацию "позором". При этом она не отвергала того, что это мог быть заказной номер от олигарха Игоря Коломойского.

"Квартала 95" снова оскандалился из-за своей песни (видео: YouTube)

Стоит отметить, что данное выступление вызвало шквал критики в соцсетях. Некоторые блогеры даже ставили вопрос о целесообразности государственного финансирования хора имени Веревки.

После этого тогдашний министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский извинился за то, что хор Веревки принял участие в исполнении данной песни.

Генеральный директор и художественный руководитель хора имени Веревки Зиновий Корешок рассказал, что за участие в номере хор получил 30 тысяч гривен. Кроме того, он взял на себя ответственность за выступление хора и извинился перед Валерией Гонтаревой.

Что же касается самого "Квартала 95", то тогда комики отшутились и заявили, что их номера становятся резонансными, потому что авторы "шутят на те темы, которые волнуют общество".

Напомним, на росТВ показывают сериал "Квартала 95".

Ранее сообщалось о том, что Елена Зеленская продолжает писать для "Квартала 95" в свободное от работы время.

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Автор: Styler