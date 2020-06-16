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У "95 Кварталі" грубо відреагували на звинувачення "Дизель шоу" в крадіжці жартів

STYLERЖиття    16.06.2020 - 15:24
У "95 Кварталі" грубо відреагували на звинувачення "Дизель шоу" в крадіжці жартів
"Квартал 95" грубо відповів "Дизель шоу" (колаж: РБК-Україна)

У студії "Квартал 95" відповіли "Дизель шоу" після звинувачення в крадіжці жартів

"Квартал 95" різко відповів "Дизель шоу", які їх звинуватили в крадіжці жартів 5-річної давності. Автор "Кварталу 95" Артем Гагарін зазначив, що даний номер був зроблений за книгою 2013 року. Тому "Дизель шоу" теж вкрали жарт у автора.

Гагарін написав у Facebook про те, що вони нічого не крали у "Дизель шоу".

"Не накручуйте себе, цей жарт ми вкрали не в вас, а прочитали в книзі за 2013 рік. Просто не подумали, що ви книжки читаєте. Хоча в цілому ви праві, жарт можна придумати один раз, а вкрасти кілька... Тільки в цьому випадку ми – другі", – зазначив Гагарін.

У &quot;95 Кварталі&quot; грубо відреагували на звинувачення &quot;Дизель шоу&quot; в крадіжці жартів

Скріншот з Facebook

"Дизель шоу" не залишили цей коментар непоміченим і дали свою відповідь. Крім того, коміки підкреслили, що в книзі, яку вказав Гагарін, дійсно є схожий жарт, але він не повністю збігається з їх номером від 2015 року. При цьому жарт "Кварталу 95" повністю повторює виступ "Дизеля".

У &quot;95 Кварталі&quot; грубо відреагували на звинувачення &quot;Дизель шоу&quot; в крадіжці жартів

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, студія "Дизель шоу" звинуватила "Квартал 95" в плагіаті і наочно показала два однакових номери з різницею в п'ять років.

Номер, який став класикою! Якщо вам завжди було цікаво, як би поводився чиновник за партою, дивіться цей номер...

Опубліковано Дизель Шоу Субота, 13 червня 2020 р.

Раніше повідомлялося про те, що "Квартал 95" у черговий раз потрапив в скандал. На цей раз це сталося після того, як телеканал "1+1" нагадав українцям про скандальну пісню "Кварталу", в якій Євген Кошовий разом з Національним хором імені Верьовки заспівав саркастичну пісню, присвячену колишній главі Нацбанку Валерії Гонтарєвій.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України Квартал 95Дизель шоу
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