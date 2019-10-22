"Квартал 95" высмеял соратников Зеленского в новом видео

"Квартал 95" высмеял Владимира Зеленского, а также депутатов Верховной Рады из партии "Слуга народа". Забавную пародию актеры студии Евгений Кошевой, Владимир Мартынец и Юрий Великий показали в новом выпуске шоу "Вечерний Квартал".

По сюжету, депутат партии "Слуга народа" впервые проголосовал против законопроекта. Таким образом актеры намекают на то, что большинство парламентариев голосуют по указаниям свыше.

"Квартал 95" высмеял депутатов Рады (фото: kvartal95.com)

"Слушай, может мне по-быстрому себе руки ампутировать? Ну, типа, я не мог, не голосовал", - говорит "депутат" Кошевой.

"Ну и нафига ты без рук партии "Слуга народа" нужен будешь? Ни проголосовать, ни поаплодировать после голосования", - отвечает ему его коллега.

"А может мне зайти в Instagram и Зеленскому все фотки пролайкать?" - не угомоняется герой Кошевого.

"А ты что до этого не лайкал?" - спросил Мартынец, а получив отрицательный ответ, обратился к "слуге народа": "Так, а как ты в партию попал? Блатной что ли?"

Все это действо происходит в туалете Верховной Рады, где парламентарии прячутся от Владимира Зеленского.

"Квартал 95" высмеял депутатов Рады

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"Квартал 95" высмеял депутатов ВР