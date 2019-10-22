"Квартал 95" висміяв соратників Зеленського в новому відео

"Квартал 95" висміяв Володимира Зеленського, а також депутатів Верховної Ради з партії "Слуга народу". Забавну пародію актори студії Євген Кошовий, Володимир Мартинець і Юрій Великий показали у новому випуску шоу "Вечірній Квартал".

За сюжетом, депутат партії "Слуга народу" вперше проголосував проти законопроекту. Таким чином актори натякають на те, що більшість парламентаріїв голосують за вказівками згори.

"Квартал 95" висміяв депутатів Ради (фото: kvartal95.com)

"Слухай, може мені по-швидкому собі руки ампутувати? Ну, типу, я не міг, не голосував", - говорить "депутат" Кошовий.

"Ну і нафіга ти без рук партії "Слуга Народу" потрібен будеш? Ні проголосувати, ні поаплодувати після голосування", - відповідає йому колега.

"А може мені зайти в Instagram і Зеленському всі фотки пролайкати?" - не угомоняєтся герой Кошового.

"А ти що до цього не лайкав?" - запитав Мартинець, а отримавши негативну відповідь, звернувся до "слуги народу": "Так, а як ти в партію потрапив? Блатний чи що?"

Все це дійство відбувається в туалеті Верховної Ради, де парламентарії ховаються від Володимира Зеленського.

"Квартал 95" висміяв депутатів Ради

Користувачам мережі сподобався номер.

Ну очень даже! Талант не пропьешь

Прикольний номер

Красавцы

Молодцы!

Але далеко не всіх розвеселила ця пародія, особливо на тлі недавнього скандалу з "Кварталом 95" і хором Верьовки, які заспівали зі сцени про згорілий будинок екс-глави НБУ Валерії Гонтарєвої.

В каждой шутке есть только доля шутки, все остальное правда

Нам уже не смешно

Так смешно, если не было так грустно

"Квартал 95" висміяв депутатів ВР