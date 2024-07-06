"Квартал 95" відхрестився від скандального Ханумака, який похизувався виїздом за кордон (фото)

Що заявили у "Кварталі"

Так, студія буквально відхрестилася від Ханумака. Скандальний артист, як стверджують у "Кварталі", працював із ними "тільки на умовах договорів замовлення".

"З 2021 року студія "Квартал 95" не має з Русланом Ханумаком ніяких цивільно-правових та трудових відносин", - йдеться у заяві.

Ба більше, представники студії заявили, що називати гумориста зіркою "Кварталу" - "некоректно".

"Всі актори "Кварталу" знаходяться в Україні", - стверджується у заяві.

Заява "Кварталу" (скріншот)

Скандал з Ханумаком - деталі

Нагадаємо, декілька днів тому гуморист та екс-чоловік блогерки Шаманської публічно заявив, що виїхав з України. Він вирушив до США, де нині перебуває його син.

Руслан Ханумак (фото: instagram.com/hanumak)

При цьому Ханумак перейшов на російську та заявив, що він не боїться втратити репутацію та роботу. Адже головне для нього - щоб син ріс з батьком.

А потім Ханумак заявив, що має відстрочку. За словами артиста, у нього астма.

"В нас у сім'ї це від діда по мамі, і кому треба сказати "дякую" за виїзд, так це не Президенту, з яким ми разом працювали тільки на передвиборчій кампанії, а покійному діду Арто", - казав гуморист.