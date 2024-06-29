Не кваптеся з ремонтом: 7 способів збільшити простір тісної ванної кімнати

Зробити ретельне прибирання

Набагато легше організувати простір, коли немає зайвих речей. Отже, для початку варто переглянути всі засоби, які зберігаються у ванній, викинувши все, у чого закінчився термін придатності, а потім - майже порожні пляшки.

Слід викинути або віддати й те, чим ви не користуєтеся, наприклад, зволожувальний крем, який ви купили пів року тому, але не відкрили.

Використати вертикальний простір

Якщо не вистачає горизонтального простору, організатори пропонують скористатися будь-яким вертикальним простором, який часто залишається поза увагою.

Один із цікавих способів використання вертикального простору - підвісити кошики для рослин, щоб зберігати трохи більші предмети, наприклад, рушники в рулонах або прилади для волосся.

Використати вузькі стелажі

Бріана та Еріка Спруйль, професійні організаторки та засновниці компанії Just BE LLC зазначають, тонкі та вузькі стелажі для ванних кімнат дозволяють використати вертикальний простір.

Такі стелажі доступні в різних розмірах, тож вони знайдуть своє місце як біля стіни, так і під умивальником. До того ж їх легко чистити, а додаткові коліщатка дозволяють просто перемістити стелаж в іншу частину приміщення.

Додайте полички над ванною чи на стіну душової

Існують кутові полиці. які можна приклеїти на стіну в душовій кабіні - та довгі навісні полиці, які можна прикріпити над ванною. Кутові полички забезпечують видимість предметів і полегшують прибирання в тісному просторі.

Водночас довгі та широкі полиці над ванною дозволять зберігати більше речей, які використовуються нечасто.

Приклеїти контейнери до дверцят шафи

Використати простір за дверцятами шафи можна за допомогою контейнерів-органайзерів з клейкою основою.

Це чудовий спосіб зберігати дрібні предмети для догляду за обличчям, порожниною рота чи волоссям. Різні розміри контейнерів дозволяють легко знайти той, що відповідає вашим потребам і ідеально вписується у простір.

Встановити полиці над унітазом

Якщо простір ванної надто тісний, можна розглянути можливість встановлення стелажа над унітазом. Існує безліч варіантів, навіть ті, що мають дверцята шафки, щоб все виглядало охайно.

Вони особливо корисні для зберігання запасних рулонів туалетного паперу під рукою - а також побутової хімії.

Використати органайзер для взуття над дверима

Організатор для взуття - непоганий спосіб зберігати зайві речі у ванних кімнатах, які не мають достатньо простору.

Тільки варто обирати такий, що має прозорі кишені - це дозволить бачити всі предмети та легко інвентаризувати їх.