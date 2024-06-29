Не торопитесь с ремонтом: 7 способов увеличить пространство тесной ванной комнаты

Сделать тщательную уборку

Гораздо легче организовать пространство, когда нет лишних вещей. Итак, для начала следует просмотреть все средства, хранящиеся в ванной, выбросив все, у чего истек срок годности, а затем - почти пустые бутылки.

Следует выбросить или отдать и то, чем вы не пользуетесь, например увлажняющий крем, который вы купили полгода назад, но не открыли.

Использовать вертикальное пространство

Если не хватает горизонтального пространства, организаторы предлагают воспользоваться любым вертикальным пространством, которое часто остается без внимания.

Один из интересных способов использования вертикального пространства - подвесить корзины для растений, чтобы хранить немного большие предметы, например, полотенца в рулонах или приборы для волос.

Использовать узкие стеллажи

Бриана и Эрика Спруйль, профессиональные организаторы и основатели компании Just BE LLC отмечают, что тонкие и узкие стеллажи для ванных комнат позволяют использовать вертикальное пространство.

Такие стеллажи доступны в разных размерах, поэтому они найдут свое место как у стены, так и под умывальником. К тому же их легко чистить, а дополнительные колесики позволяют просто переместить стеллаж в другую часть помещения.

Добавьте полочки над ванной или на стену душевой

Есть угловые полки. которые можно приклеить на стену в душевой кабине - и длинные навесные полки, которые можно прикрепить над ванной. Угловые полочки обеспечивают видимость предметов и упрощают уборку в тесном пространстве.

В то же время длинные и широкие полки над ванной позволят хранить больше вещей, которые используются нечасто.

Приклеить контейнеры к дверям шкафа

Использовать пространство за дверцей шкафа можно с помощью контейнеров-органайзеров с клейким основанием.

Это прекрасный способ хранить мелкие предметы по уходу за лицом, полостью рта или волосами. Различные размеры контейнеров позволяют легко найти тот, что соответствует вашим потребностям и идеально вписывается в пространство.

Установить полки над унитазом

Если пространство ванной слишком тесное, можно рассмотреть возможность установки стеллажа над унитазом. Существует множество вариантов, даже имеющих дверцу шкафчика, чтобы все выглядело опрятно.

Они особенно полезны для хранения запасных рулонов туалетной бумаги под рукой - а также бытовой химии.

Использовать органайзер для обуви над дверью

Организатор для обуви - неплохой способ хранить лишние вещи в ванных комнатах, не имеющих достаточно простора.

Только стоит выбирать имеющий прозрачные карманы - это позволит видеть все предметы и легко инвентаризировать их.