Кутья, узвар, пампухи и борщ: запомните, что символизирует каждое из блюд украинского Святвечера

Эта первая звезда, по библейским преданиям, несет благую весть о рождении спасителя - Иисуса Христа.

Часто на стол подают такие блюда: пшеничная кутья, узвар, борщ, вареный горох (фасоль), капуста, рыба, вареники, картошка, грибы, грибная юшка, голубцы, пончики.

Конечно есть некоторые отличия по регионам, но обязательно на праздничном столе должна быть королева стола - кутья.

Кутья - самое главное блюдо, с него начинают трапезу. Вареная пшеница с медом и маком является актом жертвы богу, ибо пшеница с медом - это сакральная часть святой вечери. Мак - символ мученичества, невинно пролитой крови, а мед - символ чистоты, божьего слова. Также кутья символизирует единение с богом и миром умерших (похожее блюдо часто готовят на поминки). Кутью оставляют на ночь для душ усопших, не убирают со стола.

Горох - символ божьей весны, которая всегда возрождается в человеке после упадка, символ единства рода.

Капуста является символом простоты и одновременно прочности, единства вокруг одной твердой основы - бога.

Борщ - символ торжества добра. Готовится он из разных простых растений, которые дарит земля. Рождественский борщ заквашивается предварительно приготовленным квасом из свеклы, поэтому имеет темно-красный цвет. Он также символизирует кровь вифлеемских детей, уничтоженных по приказу Ирода.

Голубцы - само название этого блюда указывает на его символичность. Ведь голубь – символ божьей любви, святого духа, символ красоты и силы, полученной от творца.

Рыба - в раннем христианстве была принята как символ Христа многими отцами церкви. Знак рыбы был первой монограммой Христа. Именно братья-рыбаки стали первыми учениками Иисуса.

Вареники - символизируют изобилие.

Грибы - две природы Иисуса Христа: божественная (шапка) и земная (ножка).

Узвар - представляет жизнь, которую бог предоставляет каждому человеку. В его основе вода, что является символом очищения тела и души.

Пампухи - святые на небе, которые поверили в Иисуса и получили вечную жизнь. Их миллионы, и каждый человек, в частности христианин, призван к той сладкой, полноценной, вечной жизни.