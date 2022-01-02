Кутя, узвар, пампухи і борщ: запам'ятайте, що символізує кожна зі страв українського Святвечора

Ця перша зірка, за біблійними переказами, несе благу звістку про народження спасителя - Ісуса Христа.

Часто на стіл подають такі страви: пшенична кутя, узвар, борщ, варений горох (квасоля), капуста, риба, вареники, картопля, гриби, грибна юшка, голубці, пампушки.

Звісно є деякі відмінності за регіонами, але обов'язково на святковому столі має бути королева столу - кутя.

Кутя - найголовніша страва, з неї починають трапезу. Варена пшениця з медом і маком є актом жертви богові, бо пшениця з медом - це сакральна частина святої вечері. Мак - символ мучеництва, невинно пролитої крові, а мед - символ чистоти, божого слова. Також кутя символізує єднання з богом і світом померлих (схожу страву часто готують на поминки). Кутю залишають на ніч для душ усопших, не прибирають зі столу.

Горох - символ божої весни, яка завжди відроджується в людині після занепаду, символ єдності роду.

Капуста є символом простоти й водночас міцності, єдності навколо однієї твердої основи - бога.

Борщ - символ торжества добра. Готується він із різних простих рослин, які дарує земля. Різдвяний борщ заквашується попередньо приготовленим квасом з буряка, тому має темно-червоний колір. Він також символізує кров вифлеємських дітей, знищених за наказом Ірода.

Голубці - сама назва цієї страви вказує на її символічність. Адже голуб – символ божої любові, святого духа, символ краси і сили, отриманої від творця.

Риба - у ранньому християнстві була прийнята як символ Христа багатьма отцями церкви. Знак риби був першою монограмою Христа. Саме брати-рибалки стали першими учнями Ісуса.

Вареники - символізують достаток.

Гриби - дві природи Ісуса Христа: божественна (шапка) і земна (ніжка).

Узвар - представляє життя, яке бог надає кожній людині. В його основі вода, що є символом очищення тіла і душі.

Пампушки - святі на небі, які повірили в Ісуса і отримали вічне життя. Їх мільйони, і кожна людина, зокрема християнин, покликаний до того солодкого, повноцінного, вічного життя.