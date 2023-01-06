Кутя-пиріг за рецептом відомого українського кулінара: ви зможете здивувати рідних на Різдво

Свою страву Алекс Якутов назвав "а-ля-кутя", оскільки всі інгредієнти звичні, а ось результат абсолютно неймовірний.

Кулінарний гуру, експерт Нового каналу Алекс Якутов запропонував оригінальний рецепт традиційної української страви. Як зазначає експерт, хотілося приготувати цього року щось нове та особливе.

Як приготувати кутю-пиріг від Алекса Якутова - читайте у матеріалі нижче.

Кутя-пиріг від Алекса Якутова

Складові:

крупа (пшениця) – 500 г

родзинки (світлі та темні) – по пів чашки

курага та чорнослив – жменя

цукор – 200 г

яйця – 3 шт.

вершкове масло – 200 г

апельсин – 1 шт.

ром – 30-50 г

мелена гвоздика та бадьян

Приготування:

1. Відварити пшеницю, охолодити її. Важливо, щоб вийшло пів кілограма вже готової крупи.

2. Розмочити сухофрукти.

3. У блендері змішати та перебити до однорідної маси крупу разом із сухофруктами. Додати трохи меленої гвоздики та бодяну. Також, за бажанням, можна додати алкоголь. Наприклад, ром. Усі разом ретельно перемішати.

4. Збити разом цукор, яйця, розтоплене вершкове масло. Ретельно перемішати з крупою та сухофруктами. Додати цедру апельсина. Також перемішати. Повинна вийти однорідна маса.

5. Форму для випічки змастити вершковим маслом та викласти туди тісто. Випікати близько 30 хвилин при температурі 160 градусів. Остудити та нарізати кутю-пиріг, подати до різдвяного столу.

Смачного! І щасливого Різдва!