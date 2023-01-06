Кутья-пирог по рецепту известного украинского кулинара: вы сможете удивить родных на Рождество

Свое блюдо Алекс Якутов назвал "а-ля-кутья", поскольку все ингредиенты привычные, а вот результат совершенно сногсшибательный.

Кулинарный гуру, эксперт Нового канала Алекс Якутов предложил оригинальный рецепт традиционного украинского блюда. Как отмечает эксперт, хотелось приготовить в этом году что-то новое и особенное.

Как приготовить кутью-пирог от Алекса Якутова - читайте в материале ниже.

Кутья-пирог от Алекса Якутова

Ингредиенты:

крупа (пшеница) – 500 г

изюм (светлый и темный) – по полчашки

курага и чернослив – горсть

сахар – 200 г

яйца – 3 шт.

сливочное масло – 200 г

апельсин – 1 шт.

ром – 30-50 г

молотая гвоздика и бадьян

Приготовление:

1. Отварить пшеницу, охладить ее. Важно, чтобы получилось пол килограмма уже готовой крупы.

2. Размочить сухофрукты.

3. В блендере смешать и перебить до однородной массы крупу вместе с сухофруктами. Добавить немного молотой гвоздики и бадьяна. Также, по желанию, можно добавить алкоголь. К примеру, ром. Все вместе тщательно перемешать.

4. Взбить вместе сахар, яйца, растопленное сливочное масло. Тщательно перемешать с крупой и сухофруктами. Добавить цедру апельсина. Также перемешать. Должна получиться однородная масса.

5. Форму для выпечки смазать сливочным маслом и выложить туда тесто. Выпекать около 30 минут при температуре 160 градусов. Остудить и нарезать кутью-пирог, подать к рождественскому столу.

Приятного аппетита! И счастливого Рождества!