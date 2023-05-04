Кущі полуниці не витримають ваги ягід після цього добрива з холодильника

Полуниця - доволі примхлива ягода, яка дає хороший урожай при правильному догляді. При цьому "правильний" - не означає дорогий, адже можна обійтися доступними засобами з холодильника.
Як це зробити, розповіли на YouTube-каналі Поради біолога.
Фахівці рекомендують зробити "молочну підкормку", після якої полуничні розетки одразу видозміняться.
Таке підживлення можна робити, як під час вегетації та цвітіння рослини, так і восени - після плодоношення для закладки "бази" під наступний урожай.
Ягоди будуть крупнішими і урожай ряснішим.
Візьміть 1 склянку молока (чи інших молочних продуктів) на 1 відро води (10 літрів).
Змішайте молоко і воду й добряче збризніть полуницю свіжим розчином. Кожен кущик треба обробити ретельно. Бажано робити це в похмуру погоду, але не перед дощем.
Молоко не тільки підживить полуницю, а й захистить від грибка, гнилі, шкідників і хвороб.
Якщо у вас вродило багато полуниці, не спішіть варити варення чи перетирати джеми. Термічна обробка нашкодить ягоді, і додатковий цукор ще нікому користі не приносив.
Найкращий спосіб обробки - заморожування. І вітаміни збережете і мороки менше, ніж з варенням.
Раніше ми писали, кому не можна їсти полуницю, і в чому справжня цінність ягоди.
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