Кущі полуниці не витримають ваги ягід після цього добрива з холодильника

Спосіб підживлення від нідерландських дачників

Фахівці рекомендують зробити "молочну підкормку", після якої полуничні розетки одразу видозміняться.

Таке підживлення можна робити, як під час вегетації та цвітіння рослини, так і восени - після плодоношення для закладки "бази" під наступний урожай.

Ягоди будуть крупнішими і урожай ряснішим.

Як приготовити розчин?

Візьміть 1 склянку молока (чи інших молочних продуктів) на 1 відро води (10 літрів).

Змішайте молоко і воду й добряче збризніть полуницю свіжим розчином. Кожен кущик треба обробити ретельно. Бажано робити це в похмуру погоду, але не перед дощем.

Молоко не тільки підживить полуницю, а й захистить від грибка, гнилі, шкідників і хвороб.

Чому полуниця така корисна

Ягода - джерело багатьох вітамінів, каротину, фолієвої кислоти, мінералів, органічних кислот, клітковини та пектинів.

За концентрацією вітаміну С поступається лише небагатьом ягодам: у 8 середніх ягодах вітаміну більше, ніж в апельсині.

Потужний природний засіб для профілактики ССЗ, онкологічних, кишкових захворювань.

Містить усього 36-40 калорій на 100 грамів.

Як краще зберігати ягоди

Якщо у вас вродило багато полуниці, не спішіть варити варення чи перетирати джеми. Термічна обробка нашкодить ягоді, і додатковий цукор ще нікому користі не приносив.

Найкращий спосіб обробки - заморожування. І вітаміни збережете і мороки менше, ніж з варенням.