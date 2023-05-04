Кусты клубники не выдержат веса ягод после этого удобрения из холодильника

Способ подкормки от нидерландских дачников

Специалисты рекомендуют сделать "молочную подкормку", после которой клубничные розетки сразу видоизменятся.

Такую подкормку можно делать, как во время вегетации и цветения растения, так и осенью - после плодоношения для закладки "базы" под следующий урожай.

Ягоды будут крупнее и урожай обильнее.

Как приготовить раствор?

Возьмите 1 стакан молока (или других молочных продуктов) на 1 ведро воды (10 литров).

Смешайте молоко и воду и изрядно сбрызните клубнику свежим раствором. Каждый кустик нужно обработать тщательно. Желательно делать это в пасмурную погоду, но не перед дождем.

Молоко не только подпитает клубнику, но и защитит от грибка, гнили, вредителей и болезней.

Почему клубника так полезна

Ягода - источник многих витаминов, каротина, фолиевой кислоты, минералов, органических кислот, клетчатки и пектинов.

По концентрации витамина С уступает лишь немногим ягодам: в 8 средних ягодах витамина больше, чем в апельсине.

Мощное природное средство для профилактики ССЗ, онкологических, кишечных заболеваний.

Содержит всего 36-40 калорий на 100 грамм.

Как лучше хранить ягоды

Если у вас уродило много клубники, не спешите варить варенье или перетирать джемы. Термическая обработка навредит ягоде, и дополнительный сахар еще никому пользы не приносил.

Лучший способ обработки - замораживание. И витамины сохраните и мороки меньше, чем с вареньем.