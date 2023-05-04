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Кусты клубники не выдержат веса ягод после этого удобрения из холодильника

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Четверг 04 мая 2023 20:45
Кусты клубники не выдержат веса ягод после этого удобрения из холодильника Как правильно подкармливать клубнику (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Клубника - довольно капризная ягода, которая дает хороший урожай при правильном уходе. При этом "правильный" - не значит дорогой, ведь можно обойтись доступными средствами из холодильника.

Как это сделать, рассказали на YouTube-канале Советы биолога.

Способ подкормки от нидерландских дачников

Специалисты рекомендуют сделать "молочную подкормку", после которой клубничные розетки сразу видоизменятся.

Такую подкормку можно делать, как во время вегетации и цветения растения, так и осенью - после плодоношения для закладки "базы" под следующий урожай.

Ягоды будут крупнее и урожай обильнее.

Как приготовить раствор?

Возьмите 1 стакан молока (или других молочных продуктов) на 1 ведро воды (10 литров).

Смешайте молоко и воду и изрядно сбрызните клубнику свежим раствором. Каждый кустик нужно обработать тщательно. Желательно делать это в пасмурную погоду, но не перед дождем.

Молоко не только подпитает клубнику, но и защитит от грибка, гнили, вредителей и болезней.

Почему клубника так полезна

  • Ягода - источник многих витаминов, каротина, фолиевой кислоты, минералов, органических кислот, клетчатки и пектинов.
  • По концентрации витамина С уступает лишь немногим ягодам: в 8 средних ягодах витамина больше, чем в апельсине.
  • Мощное природное средство для профилактики ССЗ, онкологических, кишечных заболеваний.
  • Содержит всего 36-40 калорий на 100 грамм.

Как лучше хранить ягоды

Если у вас уродило много клубники, не спешите варить варенье или перетирать джемы. Термическая обработка навредит ягоде, и дополнительный сахар еще никому пользы не приносил.

Лучший способ обработки - замораживание. И витамины сохраните и мороки меньше, чем с вареньем.

Раньше мы писали, кому нельзя есть клубнику и в чем настоящая ценность ягоды.

Читайте также, когда сажать огурцы для щедрого урожая.

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