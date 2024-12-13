Курячий рулет з горіхами і чорносливом: рецепт вишуканої страви на святковий стіл

Що треба для рулету з чорносливом

Для того, щоб приготувати святковий рулет з курятини, потрібні такі продукти:

куряче філе - 1 шт. (300 г)

твердий сир - 40 г

чорнослив - 5-6 шт.

волоські горіхи - жменька

олія - 1 ч. л.

сіль - до смаку

спеції - до смаку

Як готувати рулет з чорносливом

Щоб приготувати курячий рулет з чорносливом, обирайте сухофрукти без кісточок або підготуйте сушені плоди, зробивши на кожному надріз ножем. Так кісточку можна легко дістати. Потім наріжте чорнослив на невеликі шматочки.

Як готувати рулет з чорносливом (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Підготуйте сир - його можна натерти на маленькій тертці або нарізати на маленькі шматочки.

Якщо ви хочете додати до рулету горіхи, обов'язково подрібніть їх. Це можна зробити ножем, качалкою, або за допомогою м'ясорубки.

Після цього підготуйте головний інгредієнт для курячого рулету - філе. Найкраще обирати шматок великого розміру, неодмінно свіжий та без слизу. Його потрібно надрізати з боку так, щоб утворився один великий пласт м'яса.

Як готувати рулет з курячого філе (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Щоб м'ясо було ніжним, філе потрібно загорнути в харчову плівку та злегка відбити боковою стороною молотка для м'яса. Відбивати зубчиками м'ясо не слід - філе може пошкодитися.

Після цього можна "складати" рулет. Спочатку потрібно викласти чорнослив. Намагайтеся викладати інгредієнти з одної половини м'яса, злегка вминаючи їх, щоб начинка краще трималася.

Присипте чорнослив горіхами, додайте сіль та спеції до смаку. Приправу потрібно розподілити по всьому шматочку філе. Викладіть на горіхи натертий сир та обережно згорніть рулет, починаючи з боку начинки.

Як готувати курячий рулет (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Щоб рулет не розгорнувся, його потрібно перев'язати кулінарною ниткою. Перекладіть рулет на застелене пергаментом деко та змастіть краплею олії, за бажанням присипавши спеціями.

Запікайте рулет протягом 30-35 хвилин, в розігрітій до 180 градусів духовці. Зніміть з готового рулету кулінарну нитку - і страву можна подавати до столу.