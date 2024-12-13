Куриный рулет с орехами и черносливом: рецепт изысканного блюда на праздничный стол

Что нужно для рулета с черносливом

Для того чтобы приготовить праздничный рулет из курятины, нужны такие продукты:

куриное филе - 1 шт. (300 г)

твердый сыр - 40 г

чернослив - 5-6 шт.

грецкие орехи - горстка

растительное масло - 1 ч. л.

соль - по вкусу

специи - по вкусу

Как готовить рулет с черносливом

Чтобы приготовить куриный рулет с черносливом, выбирайте сухофрукты без косточек или подготовьте сушеные плоды, сделав на каждом надрез ножом. Так косточку можно легко достать. Затем нарежьте чернослив на небольшие кусочки.

Как готовить рулет с черносливом (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Подготовьте сыр - его можно натереть на маленькой терке или нарезать на маленькие кусочки.

Если вы хотите добавить в рулет орехи, обязательно измельчите их. Это можно сделать ножом, скалкой, или с помощью мясорубки.

После этого подготовьте главный ингредиент для куриного рулета - филе. Лучше всего выбирать кусок большого размера, непременно свежий и без слизи. Его нужно надрезать со стороны так, чтобы образовался один большой пласт мяса.

Как готовить рулет из куриного филе (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Чтобы мясо было нежным, филе нужно завернуть в пищевую пленку и слегка отбить боковой стороной молотка для мяса. Отбивать зубчиками мясо не следует - филе может повредиться.

После этого можно "складывать" рулет. Сначала нужно выложить чернослив. Старайтесь выкладывать ингредиенты с одной половины мяса, слегка вминая их, чтобы начинка лучше держалась.

Присыпьте чернослив орехами, добавьте соль и специи по вкусу. Приправу нужно распределить по всему кусочку филе. Выложите на орехи натертый сыр и осторожно сверните рулет, начиная со стороны начинки.

Как готовить куриный рулет (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Чтобы рулет не развернулся, его нужно перевязать кулинарной нитью. Переложите рулет на застеленный пергаментом противень и смажьте каплей масла, по желанию присыпав специями.

Запекайте рулет в течение 30-35 минут, в разогретой до 180 градусов духовке. Снимите с готового рулета кулинарную нить - и блюдо можно подавать к столу.