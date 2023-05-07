Курячий пиріг із зеленню та яйцем: нічого простішого та смачнішого ви не готували

Що вам знадобиться:

Для тіста:

Яйце - 1 шт.

Кефір - 90 мл

Йогурт натуральний - 100 г

Борошно (краще рисове) - 50 г

Розпушувач - 5 г

Сіль до свого смаку

Для начинки

Відварені яйця – 3 шт.

Філе курки (або індички) відварене - 200 г

Сир - 30 г

Зелена цибуля - 30 г

Сіль, перець - до свого смаку

Як приготувати пиріг?

Відварене філе та яйця нарізаємо дрібними кубиками. Цибулю шаткуємо і додаємо до м'яса та яєць. Сир трьом на дрібній тертці й також додаємо в начинку. Додаємо спеції до смаку і добре перемішуємо.

Змішуємо кефір з йогуртом, додаємо туди яйце, борошно, розпушувач та сіль. Все добре перемішуємо до однорідної маси. Потім додаємо туди начинку і знову перемішуємо.

Виливаємо суміш у форму. У силіконову форму нічого не треба додавати. Якщо використовуєте якусь іншу, то можна постелити пергаментний папір або змастити вершковим маслом.

Ставимо форму в духовку, розігріту до 180 градусів. Випікаємо 40 хвилин. Готовому пирога даємо трохи охолонути, а потім нарізаємо на порції.

А ось ще один варіант такого пирога, що готується без м'яса: