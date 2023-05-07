Курячий пиріг із зеленню та яйцем: нічого простішого та смачнішого ви не готували

Приготувати курячий пиріг можна швидко та легко. Такий пиріг відмінно підійде для сніданку, обіду, посиденьок з друзями чи пікніка. Він ситний та поживний.
Як зробити курячий пиріг із сиром, яйцем та зеленню – читайте нижче.
Для тіста:
Для начинки
Відварене філе та яйця нарізаємо дрібними кубиками. Цибулю шаткуємо і додаємо до м'яса та яєць. Сир трьом на дрібній тертці й також додаємо в начинку. Додаємо спеції до смаку і добре перемішуємо.
Змішуємо кефір з йогуртом, додаємо туди яйце, борошно, розпушувач та сіль. Все добре перемішуємо до однорідної маси. Потім додаємо туди начинку і знову перемішуємо.
Виливаємо суміш у форму. У силіконову форму нічого не треба додавати. Якщо використовуєте якусь іншу, то можна постелити пергаментний папір або змастити вершковим маслом.
Ставимо форму в духовку, розігріту до 180 градусів. Випікаємо 40 хвилин. Готовому пирога даємо трохи охолонути, а потім нарізаємо на порції.
А ось ще один варіант такого пирога, що готується без м'яса:
До речі, раніше ми розповідали про те, як швидко та легко приготувати міні-хачапурі.
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