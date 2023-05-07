Куриный пирог с зеленью и яйцом: ничего проще и вкуснее вы не готовили

Приготовить куриный пирог можно быстро и легко. Такой пирог отлично подойдет для завтрака, обеда, посиделок с друзьями или пикника. Он сытный и питательный.
Как сделать куриный пирог с сыром, яйцом и зеленью - читайте ниже.
Для теста:
Для начинки
Отваренное филе и яйца нарезаем мелкими кубиками. Лук шинкуем и добавляем к мясу и яйцам. Сыр трем на мелкой терке и тоже добавляем в начинку. Добавляем специи по вкусу и хорошо перемешиваем.
Смешиваем кефир с йогуртом, добавляем туда яйцо, муку, разрыхлитель и соль. Все хорошо перемешиваем до однородной массы. Потом добавляем туда начинку и снова все перемешиваем.
Выливаем смесь в форму. В силиконовую форму ничего добавлять не нужно. Если используете какую-то другую, то можно постелить пергаментную бумагу или смазать сливочным маслом.
Ставим форму в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем 40 минут. Готовому пирогу даем немного остыть, а потом нарезаем на порции.
А вот еще один вариант такого пирога, который готовится без мяса:
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