Курячий пиріг із зеленню та яйцем: нічого простішого та смачнішого ви не готували
Приготувати курячий пиріг можна швидко та легко. Такий пиріг відмінно підійде для сніданку, обіду, посиденьок з друзями чи пікніка. Він ситний та поживний.
Як зробити курячий пиріг із сиром, яйцем та зеленню – читайте нижче.
Що вам знадобиться:
Для тіста:
- Яйце - 1 шт.
- Кефір - 90 мл
- Йогурт натуральний - 100 г
- Борошно (краще рисове) - 50 г
- Розпушувач - 5 г
- Сіль до свого смаку
Для начинки
- Відварені яйця – 3 шт.
- Філе курки (або індички) відварене - 200 г
- Сир - 30 г
- Зелена цибуля - 30 г
- Сіль, перець - до свого смаку
Як приготувати пиріг?
Відварене філе та яйця нарізаємо дрібними кубиками. Цибулю шаткуємо і додаємо до м'яса та яєць. Сир трьом на дрібній тертці й також додаємо в начинку. Додаємо спеції до смаку і добре перемішуємо.
Змішуємо кефір з йогуртом, додаємо туди яйце, борошно, розпушувач та сіль. Все добре перемішуємо до однорідної маси. Потім додаємо туди начинку і знову перемішуємо.
Виливаємо суміш у форму. У силіконову форму нічого не треба додавати. Якщо використовуєте якусь іншу, то можна постелити пергаментний папір або змастити вершковим маслом.
Ставимо форму в духовку, розігріту до 180 градусів. Випікаємо 40 хвилин. Готовому пирога даємо трохи охолонути, а потім нарізаємо на порції.
А ось ще один варіант такого пирога, що готується без м'яса:
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