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Курячий пиріг із зеленню та яйцем: нічого простішого та смачнішого ви не готували

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Неділя 07 травня 2023 09:01
Курячий пиріг із зеленню та яйцем: нічого простішого та смачнішого ви не готували Рецепт курячого пирога з яйцем та зеленню (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Приготувати курячий пиріг можна швидко та легко. Такий пиріг відмінно підійде для сніданку, обіду, посиденьок з друзями чи пікніка. Він ситний та поживний.

Як зробити курячий пиріг із сиром, яйцем та зеленню – читайте нижче.

Що вам знадобиться:

Для тіста:

  • Яйце - 1 шт.
  • Кефір - 90 мл
  • Йогурт натуральний - 100 г
  • Борошно (краще рисове) - 50 г
  • Розпушувач - 5 г
  • Сіль до свого смаку

Для начинки

  • Відварені яйця – 3 шт.
  • Філе курки (або індички) відварене - 200 г
  • Сир - 30 г
  • Зелена цибуля - 30 г
  • Сіль, перець - до свого смаку

Як приготувати пиріг?

Відварене філе та яйця нарізаємо дрібними кубиками. Цибулю шаткуємо і додаємо до м'яса та яєць. Сир трьом на дрібній тертці й також додаємо в начинку. Додаємо спеції до смаку і добре перемішуємо.

Змішуємо кефір з йогуртом, додаємо туди яйце, борошно, розпушувач та сіль. Все добре перемішуємо до однорідної маси. Потім додаємо туди начинку і знову перемішуємо.

Виливаємо суміш у форму. У силіконову форму нічого не треба додавати. Якщо використовуєте якусь іншу, то можна постелити пергаментний папір або змастити вершковим маслом.

Ставимо форму в духовку, розігріту до 180 градусів. Випікаємо 40 хвилин. Готовому пирога даємо трохи охолонути, а потім нарізаємо на порції.

А ось ще один варіант такого пирога, що готується без м'яса:

До речі, раніше ми розповідали про те, як швидко та легко приготувати міні-хачапурі.

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