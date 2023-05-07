Куриный пирог с зеленью и яйцом: ничего проще и вкуснее вы не готовили

Приготовить куриный пирог можно быстро и легко. Такой пирог отлично подойдет для завтрака, обеда, посиделок с друзьями или пикника. Он сытный и питательный.

Как сделать куриный пирог с сыром, яйцом и зеленью - читайте ниже.

Что вам понадобится:

Для теста:

Яйцо - 1 шт.

Кефир - 90 мл

Йогурт натуральный - 100 г

Мука (лучше рисовая) - 50 г

Разрыхлитель - 5 г

Соль - по вкусу

Для начинки

Отварные яйца - 3 шт.

Филе курицы (или индейки) отварное - 200 г

Сыр - 30 г

Зеленый лук - 30 г

Соль, перец - по вкусу

Как приготовить пирог

Отваренное филе и яйца нарезаем мелкими кубиками. Лук шинкуем и добавляем к мясу и яйцам. Сыр трем на мелкой терке и тоже добавляем в начинку. Добавляем специи по вкусу и хорошо перемешиваем.

Смешиваем кефир с йогуртом, добавляем туда яйцо, муку, разрыхлитель и соль. Все хорошо перемешиваем до однородной массы. Потом добавляем туда начинку и снова все перемешиваем.

Выливаем смесь в форму. В силиконовую форму ничего добавлять не нужно. Если используете какую-то другую, то можно постелить пергаментную бумагу или смазать сливочным маслом.

Ставим форму в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем 40 минут. Готовому пирогу даем немного остыть, а потом нарезаем на порции.

А вот еще один вариант такого пирога, который готовится без мяса: