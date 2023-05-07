Куриный пирог с зеленью и яйцом: ничего проще и вкуснее вы не готовили
Приготовить куриный пирог можно быстро и легко. Такой пирог отлично подойдет для завтрака, обеда, посиделок с друзьями или пикника. Он сытный и питательный.
Как сделать куриный пирог с сыром, яйцом и зеленью - читайте ниже.
Что вам понадобится:
Для теста:
- Яйцо - 1 шт.
- Кефир - 90 мл
- Йогурт натуральный - 100 г
- Мука (лучше рисовая) - 50 г
- Разрыхлитель - 5 г
- Соль - по вкусу
Для начинки
- Отварные яйца - 3 шт.
- Филе курицы (или индейки) отварное - 200 г
- Сыр - 30 г
- Зеленый лук - 30 г
- Соль, перец - по вкусу
Как приготовить пирог
Отваренное филе и яйца нарезаем мелкими кубиками. Лук шинкуем и добавляем к мясу и яйцам. Сыр трем на мелкой терке и тоже добавляем в начинку. Добавляем специи по вкусу и хорошо перемешиваем.
Смешиваем кефир с йогуртом, добавляем туда яйцо, муку, разрыхлитель и соль. Все хорошо перемешиваем до однородной массы. Потом добавляем туда начинку и снова все перемешиваем.
Выливаем смесь в форму. В силиконовую форму ничего добавлять не нужно. Если используете какую-то другую, то можно постелить пергаментную бумагу или смазать сливочным маслом.
Ставим форму в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем 40 минут. Готовому пирогу даем немного остыть, а потом нарезаем на порции.
А вот еще один вариант такого пирога, который готовится без мяса:
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