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Куриные бедрышки в медово-имбирном соусе: рецепт вкуснятины от Эктора

Вторник 21 января 2025 17:45
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Куриные бедрышки в медово-имбирном соусе: рецепт вкуснятины от Эктора Как готовить бедрышки в медово-имбирном соусе (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Куриные бедра в медово-имбирном соусе - идеальное блюдо для холодного зимнего вечера. Благодаря маринаду мясо становится нежным и ароматным, приобретая сладковатую корочку.

О том, как приготовить сочные куриные бедрышки в медово-имбирном соусе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Instagram-страницу Эктора Хименеса-Браво.

Что нужно для куриных бедер в соусе

Для того, чтобы приготовить это вкусное блюдо на обед или ужин, необходимы такие продукты:

  • куриные бедра (без косточек) - 4 шт.
  • имбирь - 20 г
  • мед - 30 г
  • чеснок - 3 зубчика
  • кукурузный крахмал - 30 г
  • соевый соус - 100 г
  • растительное масло - для жарки
  • перец - по вкусу
  • кунжут - 1,5-2 ст. л.
  • листья петрушки - горстка

Как готовить бедрышки в медово-имбирном соусе

Для того, чтобы приготовить куриные бедрышки в имбирно-медовом соусе, мясо нужно равномерно подсолить и поперчить по вкусу.

Чтобы сделать соус, который придаст мясу нежный вкус и легкую корочку, смешайте соевый соус с медом. Если мед слишком густой, его можно растопить на пару или в микроволновке.

Почистьте чеснок и имбирь, а затем натрите их на маленькой терке. Чеснок также можно пропустить через пресс. Добавьте ингредиенты к соусу и тщательно перемешайте смесь.

Разогрейте на сковороде несколько столовых ложек масла. Обваляйте куриные бедрышки в крахмале с каждой стороны. Обжарьте мясо в масле до легкой корочки, в течение 4 минут с каждой стороны.

В отдельной сковороде или широкой кастрюльке доведите медово-имбирный соус до кипения и загустения. После этого выложите в соус обжаренные бедра.

Жарьте мясо по две минуты с каждой стороны, чтобы курятина пропиталась соусом. Для более интересного вкуса обильно присыпьте куриные бедрышки в медово-имбирном соусе зернами кунжута. Также мясо можно присыпать помытыми листьями петрушки.

Лучше всего бедрышки в этом соусе сочетаются с рисом, который дополняет блюдо кремовой текстурой. Однако можно использовать любой гарнир.

Кстати, ранее мы писали о том, как готовить сливочный суп с курицей.

Кроме этого, рассказывали, как готовить овощное рагу с фрикадельками.

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