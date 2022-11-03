Курячі ніжки на сковороді, смак яких зведе вас з розуму

Прості курячі ніжки можна приготувати так, що смак введе вас з розуму, а ваші рідні проситимуть знову і знову таку курочку на обід чи вечерю.

Складові:

Курка - 1 кг

Сіль, чорний мелений перець - за смаком

Вершки 10% - 500 мл

Борошно - 1 ч. л.

Кінза - невеликий пучок

Часник - 5 зубчиків

Покрокове приготування

Нарізати 2 зубчики часнику на тонкі пластинки. Зробити надрізи в курячих ніжках і вставити в них шматочки часнику. Посолити та поперчити курячі ніжки до смаку.

Обсмажити курячі ніжки до рум'яності з кожного боку. Обсмажити на сковороді 1 чайну ложку борошна. Додати вершки. Викласти курячі ніжки. Тушити 10 хвилин.

Дрібно нарізати часник та кінзу. Додати часник та кінзу, тушити ще 10-15 хвилин.