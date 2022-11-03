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Курячі ніжки на сковороді, смак яких зведе вас з розуму

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Четвер 03 листопада 2022 08:30
Курячі ніжки на сковороді, смак яких зведе вас з розуму Скріншот: Курячі ніжки на сковороді
Автор: Світлана Мащенко

Прості курячі ніжки можна приготувати так, що смак введе вас з розуму, а ваші рідні проситимуть знову і знову таку курочку на обід чи вечерю.

Рецептом поділилася українська кулінарна блогерка Alina FooDee.

Складові:

  • Курка - 1 кг
  • Сіль, чорний мелений перець - за смаком
  • Вершки 10% - 500 мл
  • Борошно - 1 ч. л.
  • Кінза - невеликий пучок
  • Часник - 5 зубчиків

Покрокове приготування

Нарізати 2 зубчики часнику на тонкі пластинки. Зробити надрізи в курячих ніжках і вставити в них шматочки часнику. Посолити та поперчити курячі ніжки до смаку.

Обсмажити курячі ніжки до рум'яності з кожного боку. Обсмажити на сковороді 1 чайну ложку борошна. Додати вершки. Викласти курячі ніжки. Тушити 10 хвилин.

Дрібно нарізати часник та кінзу. Додати часник та кінзу, тушити ще 10-15 хвилин.

Раніше ми писали, як приготувати розсольник на зиму у банках.

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