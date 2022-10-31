Як смажити на сковороді без олії, щоб було смачно, економно і корисно

Смаження на сковороді без олії - це чудовий варіант для тих, хто хоче зберегти здоров'я і зекономити. Але як це зробити, щоб не зіпсувати продукти і не спалити сковорідку?

Про це читайте в матеріалі Styler нижче.

Правильно оберіть сковороду

На керамічних сковорідках можна готувати без олії як овочі, так і м'ясо, проте є один істотний недолік. Засмажити продукти до хрусткої скоринки на кераміці не вийде.

Чавунні сковороди-гриль - чудовий вибір, якщо ви плануєте засмажити стейк або м'ясні котлети. Перевагою такої сковороди є те, що рідина з неї не випаровується, і всі соки залишаються всередині м'яса.

На тефлонових сковорідках можна смажити як овочі, так і м'ясо без олії. Мінусом сковорідки з антипригарним покриттям є те, що при неправильному догляді вона втрачає свої властивості.

Накрийте кришкою

В товстостінних сковородах ви зможете готувати продукти у власному соку. Вам не потрібно буде додавати олію, але щоб уникнути зайвого випаровування рідини вам краще накрити сковорідку кришкою.

Звичайно, їжа при цьому вийде швидше тушкованою, ніж обсмаженою, але зате користі від неї в рази більше.

Вистеліть дно пергаментом

Виріжте з пергаменту коло, що має такий же діаметр, що і днище сковорідки. Цей кружок слід укласти всередину посуду, а вже поверх паперу викладати м'ясні інгредієнти.

Далі смажте, як зазвичай. Пергамент вбере в себе надлишки жиру і не дасть продуктам прилипнути до днища.