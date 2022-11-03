Куриные ножки на сковороде, вкус которых сведет вас с ума
Простые куриные ножки можно приготовить так, что вкус введет вас с ума, а ваши родные будут просить снова и снова такую курочку на обед или ужин.
Рецептом поделилась украинский кулинарный блогер Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Курица - 1 кг
- Соль, черный молотый перец - по вкусу
- Сливки 10% - 500 мл
- Мука - 1 ч. л.
- Кинза - небольшой пучок
- Чеснок - 5 зубчиков
Пошаговое приготовление
Нарезать 2 зубчика чеснока на тонкие пластинки. Сделать надрезы в куриных ножках и вставить в них кусочки чеснока. Посолить и поперчить куриные ножки по вкусу.
Обжарить куриные ножки до румяности с каждой стороны. Обжарить на сковороде 1 чайную ложку муки. Добавить сливки. Выложить куриные ножки. Тушить 10 минут.
Мелко нарезать чеснок и кинзу. Добавить чеснок и кинзу, тушить еще 10-15 минут.
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