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Куриные ножки на сковороде, вкус которых сведет вас с ума

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Четверг 03 ноября 2022 08:30
Куриные ножки на сковороде, вкус которых сведет вас с ума Скриншот: Куриные ножки на сковороде
Автор: Светлана Мащенко

Простые куриные ножки можно приготовить так, что вкус введет вас с ума, а ваши родные будут просить снова и снова такую курочку на обед или ужин.

Рецептом поделилась украинский кулинарный блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Курица - 1 кг
  • Соль, черный молотый перец - по вкусу
  • Сливки 10% - 500 мл
  • Мука - 1 ч. л.
  • Кинза - небольшой пучок
  • Чеснок - 5 зубчиков

Пошаговое приготовление

Нарезать 2 зубчика чеснока на тонкие пластинки. Сделать надрезы в куриных ножках и вставить в них кусочки чеснока. Посолить и поперчить куриные ножки по вкусу.

Обжарить куриные ножки до румяности с каждой стороны. Обжарить на сковороде 1 чайную ложку муки. Добавить сливки. Выложить куриные ножки. Тушить 10 минут.

Мелко нарезать чеснок и кинзу. Добавить чеснок и кинзу, тушить еще 10-15 минут.

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