Курячі млинці з плавленими сирками на вечерю: дуже швидка та бюджетна страва

Що вам знадобиться:

Куряче філе - 2 шт.

Яйця курячі - 2 шт.

Плавлений сир - 2 шт.

Цибуля - 1 шт.

Морква - 1 шт.

Борошно пшеничне - 60 г

Сіль - до свого смаку

Перець чорний мелений - до свого смаку

Олія соняшникова - 60 мл

Зелень - за бажанням

Як готувати курячі млинці з плавленим сиром

Куряче м'ясо потрібно помити та нарізати маленькими кубиками. Можна використовувати обрізки курки, з яких важко приготувати щось повноцінне.

Плавлені сирки натріть на грубій тертці. Моркву та цибулю потрібно помити, почистити та натерти на тертці. Цибулю також можна дрібно нарізати. Зелень помийте та дрібно наріжте.

Поєднайте м'ясо з овочами та плавленими сирками. Додайте зелень та вибийте яйця. Перемішайте. Додайте борошно, сіль, перець та вимішуйте до утворення однорідної маси.

Розігрійте сковорідку та додайте олію. Викладайте млинці на сковорідку ложкою та обсмажуйте на середньому вогні з двох сторін.

Подавати до столу можна з соусами, сметаною, салатом зі свіжих овочів чи з будь-яким гарніром.