Куриные оладьи с плавлеными сырками на ужин: очень быстрое и бюджетное блюдо

Что вам понадобится:

Куриное филе - 2 шт.

Яйца куриные - 2 шт.

Плавленый сыр - 2 шт.

Лук - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Мука пшеничная - 60 г

Соль - по своему вкусу

Перец черный молотый - по своему вкусу

Масло подсолнечное - 60 мл

Зелень - по желанию

Как готовить куриные блины с плавленым сыром

Куриное мясо нужно промыть и нарезать маленькими кубиками. Можно использовать обрезки курицы, из которых трудно приготовить что-нибудь полноценное.

Плавленые сырки натрите на грубой терке. Морковь и лук нужно помыть, почистить и натереть на терке. Лук можно мелко нарезать. Зелень промойте и мелко нашинкуйте.

Соедините мясо с овощами и плавлеными сырками. Добавьте зелень, и выбейте яйца. Перемешайте. Добавьте муку, соль, перец и перемешивайте до образования однородной массы.

Разогрейте сковороду и добавьте растительное масло. Выкладывайте блины на сковороду ложкой и обжаривайте на среднем огне с двух сторон.

Подавать на стол можно с соусами, сметаной, салатом из свежих овощей или с любым гарниром.