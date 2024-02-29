Авдіївська каша: як приготувати "гонорову" страву з героїчного міста

Рецепт авдіївської каші був майже втрачений у радянські часи. А тепер він внесений у список нематеріальної культурної спадщини України. За переказами місцевих, її точно готували у другій половині ХІХ століття. За допомогою старожилів завідувачка Авдіївського народного музею історії Тетяна Переверзева відродила старовинний рецепт.

Ця каша готується на основі рису. Але при цьому вона вариться на молоці, як манка, і є солодкою, як кутя. Вона має також ритуальне значення - її готували переважно на свята або на поминки. Друга назва цієї каші - гонорова. І це, тому що продукти для неї не з дешевих, а процес приготування займає декілька годин.

Для цієї страви потрібно брати жирне домашнє молоко або вершки, великий шмат масла, яйця, якісний рис. Правильно приготована каша має дуже ніжну, подібну до суфле структуру і яскравий жовтий колір.

Що вам знадобиться:

Рис круглозернистий - 1 склянка

Яйця курячі - 10 шт.

Вершки 10% - 3 склянки

Масло вершкове - 250 г

Цукор - 3 ст. ложки

Сіль - до свого смаку

Як готувати авдіївську гонорову кашу

Рис потрібно добре промити, а потім проварити в окропі 1-2 хвилини. Воду зливаємо, а крупу просушуємо на рушнику.

Далі візьміть жирне молоко або вершки. Можна брати навпіл. Молоко потрібно закип'ятити, додати до нього дрібку солі, половину цукру та вершкове масло. А потім всипати просушений рис. Все разом варити до 5 хвилин.

Далі збиваємо яйця з другою половиною цукру до отримання однорідної маси. Цю суміш рівномірно вливаємо в кашу і постійно помішуємо, щоб не утворилися грудочки. Чим однорідніше буде консистенція - тим краще. Всю суміш доводимо до кипіння, але не доварюємо до готовності рису.

Доходити каша має в подушках. Каструлю зі стравою буквально загортають у ковдри, обкладають подушками та ставлять доходити в тепле місце на 2-3 години.

Коли каша буде готова, її розгортають. Структура має бути дуже ніжною, рисинки практично не відчуваються. Подають авдіївську кашу з розтопленим маслом, а прикрашають вишнями чи родзинками.