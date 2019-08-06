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Курс доллара в Украине взлетит до 30 грн: прогноз эксперта

STYLERЖизнь    06.08.2019 - 09:14
Курс доллара в Украине взлетит до 30 грн: прогноз эксперта
Курс доллара вырастет (фото: РБК-Украина)

Стало известно, когда курс доллара начнет стремительно расти

Курс доллара в Украине значительно вырос и продолжит расти в дальнейшем. Более того, уже осенью доллар может взлететь до 30 грн. Такой прогноз дал известный международный экономический эксперт Игорь Гарбарук.

По его словам, значительный рост доллара по отношению к гривне, скорее всего, будет наблюдаться в третьей декаде октября и первой декаде ноября текущего года.

А вот нынешнее укрепление гривны, говорит эксперт в интервью "Фактам", имеет исключительно спекулятивную основу. Дело в том, что на Украину, по словам Гарбарука, обратили внимание международные валютные спекулянты. Они воспользовались ситуацией и массово скупили облигации внутреннего государственного займа.

Спекулянты обменяли доллары на украинскую национальную валюте и купили ценные бумаги. Но ближе к концу 2019 года ожидается обратный процесс - погашение облигаций и обмен гривен на доллары. Это, уверен специалист, приведет к росту курса американской валюты.

Курс доллара в Украине взлетит до 30 грн: прогноз эксперта

Курс валют (иллюстративное фото / УНИАН)

При этом, считает Гарбарук, установление на уровне 17% Национальным банком учетной ставки обеспечит сверхприбыль владельцам облигаций внутреннего государственного займа.

Напомним, что 6 августа курс доллара продолжил стремительный рост с начала недели.

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