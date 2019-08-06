Курс доллара продолжил стремительный рост с начала недели

Фото: курс доллара на 6 августа снова вырос (пресс-служба НБУ)

Курс доллара поднялся до 25,73 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 августа 2019 года установил официальный курс доллара на отметке 25,73 гривен за доллар, что еще на 20 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 6 августа установлен на таком уровне - 2573,5045 гривен за 100 долларов (+19,7334 гривен). При этом курс доллара на 5 августа составлял 2553,7711 гривен за 100 долларов.

Напомним, накануне курс доллара показал умеренный рост на межбанке. В частности, по данным компании "Укрдилинг", 5 августа утром торги по доллару закрылись в диапазоне 25,6300 - 25,6700 грн/доллар, евро 28,6517 - 28,6939 грн/евро, российский рубль 0,3937 - 0,3945 грн/рубль

Укрепление американской валюты отразилось и на наличном рынке. В украинских обменных пунктах 5 августа курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим банковским днем вырос до 25,85 гривен за доллар, курс евро в продаже достиг 28,83 гривен.

В то же время аналитики полагают, что на этой неделе доллар к гривне сильно не изменится. Доллар на межбанке может торговаться в районе 25,7 гривен, а наличный доллар в банках - около 25,3/25,7 гривен.