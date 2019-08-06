Курс долара в Україні злетить до 30 грн: прогноз експерта

Курс долара зросте (фото: РБК-Україна)

Стало відомо, коли курс долара почне стрімко зростати

Курс долара в Україні значно зріс і зростатиме надалі. Більш того, вже восени долар може подорожчати до 30 грн. Такий прогноз дав відомий міжнародний економічний експерт Ігор Гарбарук.

За його словами, значне зростання долара по відношенню до гривні, швидше за все, буде спостерігатися в третій декаді жовтня і першій декаді листопада поточного року.

А от нинішнє зміцнення гривні, каже експерт в інтерв'ю "Фактами", має виключно спекулятивну основу. Справа в тому, що на Україну, за словами Гарбарука, звернули увагу міжнародні валютні спекулянти. Вони скористалися ситуацією і масово скуповували облігації внутрішньої державної позики.

Спекулянти обміняли долари на українську національну валюту і купили цінні папери. Але ближче до кінця 2019 року очікується зворотний процес - погашення облігацій та обмін гривень на долари. Це, переконаний фахівець, призведе до зростання курсу американської валюти.

Курс валют (ілюстративне фото / УНІАН)

При цьому, вважає Гарбарук, встановлення на рівні 17% Національним банком облікової ставки забезпечить надприбутки власникам облігацій внутрішньої державної позики.

Нагадаємо, що 6 серпня курс долара продовжив стрімке зростання з початку тижня.