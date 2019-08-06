ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Курс долара в Україні злетить до 30 грн: прогноз експерта

STYLERЖиття    06.08.2019 - 09:14
Курс долара в Україні злетить до 30 грн: прогноз експерта
Курс долара зросте (фото: РБК-Україна)

Стало відомо, коли курс долара почне стрімко зростати

Курс долара в Україні значно зріс і зростатиме надалі. Більш того, вже восени долар може подорожчати до 30 грн. Такий прогноз дав відомий міжнародний економічний експерт Ігор Гарбарук.

За його словами, значне зростання долара по відношенню до гривні, швидше за все, буде спостерігатися в третій декаді жовтня і першій декаді листопада поточного року.

А от нинішнє зміцнення гривні, каже експерт в інтерв'ю "Фактами", має виключно спекулятивну основу. Справа в тому, що на Україну, за словами Гарбарука, звернули увагу міжнародні валютні спекулянти. Вони скористалися ситуацією і масово скуповували облігації внутрішньої державної позики.

Спекулянти обміняли долари на українську національну валюту і купили цінні папери. Але ближче до кінця 2019 року очікується зворотний процес - погашення облігацій та обмін гривень на долари. Це, переконаний фахівець, призведе до зростання курсу американської валюти.

Курс долара в Україні злетить до 30 грн: прогноз експерта

Курс валют (ілюстративне фото / УНІАН)

При цьому, вважає Гарбарук, встановлення на рівні 17% Національним банком облікової ставки забезпечить надприбутки власникам облігацій внутрішньої державної позики.

Нагадаємо, що 6 серпня курс долара продовжив стрімке зростання з початку тижня.

Аналітики спрогнозували курс долара на цей тиждень Що буде з доларом у серпні: експерти дали несподіваний прогноз
Новини України Курс доларакурсы валют
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся