Курс доллара в Украине: разворот может произойти в любой момент

Курс доллара в Украине (фото: РБК-Украина)

Курс доллара в Украине зависит от ряда факторов

Курс доллара в Украине в декабре продолжает позитивную тенденцию по отношению к гривне, которая началась еще несколько месяцев назад. Так, на 3 декабря доллар вновь упал до нового минимума. Национальный банк установил курс на уровне 23,9 гривен за один доллар США.

Но разворот может произойти в любой момент, что приведет к обвалу национальной валюты на рынке, считают эксперты, пишет Минфин.

На рост гривны в Украине оказывает значительный интерес к украинским госбумагам и приток валюты от инвестиций в них. Если такая тенденция сохранится, курс доллара до конца года удержится в текущем диапазоне.

Помимо этого фактора, на укрепление нацвалюты влияет возвращение в страну капитала в ожидании большой приватизации, а также открытие рынка земли и ряда концессионных проектов.

Курс доллара в Украине (фото: twitter.com/narodna_pravda)

Что может развернуть курс в обратную сторону

Приток иностранной валюты сможет удержать уровень доллара ниже 24 грн.

"Создается впечатление, что на Украину открыты большие инвестиционные лимиты и не все еще инвесторы зашли в позиции. Но гривна очень чувствительна к этой динамике, поэтому разворот может произойти в любой момент", - отмечает аналитик Андрей Шевчишин.

Эксперт также отметил, что на сегодняшний день на курс не влияют даже негативные новости и заявления политиков внутри страны.

Аналитики считают, что к "рождественским каникулам", куда скоро уйдут западные страны, валютный рынок может испытывать дефицит предложений. И это повлияет негативно на национальную валюту.

"Как только приток инвестиций в ОВГЗ замедлится, гривна развернется и будет медленно откатываться вниз в поисках равновесных уровней - 26-27 грн", - уверен Шевчишин.