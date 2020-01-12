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Курс доллара в Украине: эксперты дали неожиданны прогноз

STYLERЖизнь    12.01.2020 - 13:10
Курс доллара в Украине: эксперты дали неожиданны прогноз
Курс доллара в Украине (фото: twitter.com/narodna_pravda)

Курс доллара начнет ощутимо расти

Курс доллара в Украине в 2020 году снова начнет расти. При каких обстоятельствах и как это скажется на экономике, рассказал экономический эксперт Борис Кушнирук в интервью Gazeta.ua.

“Последние несколько лет у нас кредитовались только два сектора - потребительские и торговые кредиты. Деньги в экономику, в предприятия не поступают. Поэтому люди начали искать, куда бы еще можно вложить свои деньги. Из-за высоких процентных ставок стало выгодно инвестировать в облигации государственного займа. В этом году иностранцы в них вложили около 100 миллиардов гривен, что повлекло дополнительный приток валюты на внутренний рынок”, - прокомментировал ситуацию эксперт.

Курс доллара в Украине: эксперты дали неожиданны прогнозКурс доллара в Украине

Однако, по его словам, такие укрепления гривны не являются положительными для экономики. Деятельность экспортных услуг ухудшилась, в национальной валюте на них упала выручка. Поскольку доходы в бюджет завязаны на налогах из этих предприятий, то они уменьшились. Также уменьшились налоговые поступления от импорта.

Раньше лета ситуация с курсом доллара не изменится, однако потом он начнет ощутимо расти. Специалист считает, что в этой ситуации Нацбанк должен активнее смягчать монетарную политику – снизить учетную ставку и уменьшить резервные требования.

"В Минфина есть своя задача. Она заключается в том, чтобы уменьшить доходность по ОВГЗ ниже 10 процентов. Также надо увеличивать срок обращения государственных облигаций – от 5 и более лет”, - добавляет эксперт.

Напомним, резкий разворот курса доллара произошел 26 декабря после того, как Нацбанк вмешался в рыночное курсообразование, выкупив 230 млн долларов по 23,2552 грн/доллар. В этот день госрегулятор всего приобрел 700 млн долларов США.

Ранее совет НБУ уже высказывал недовольство тому, что гривна в Украине переоценена, а эксперты прогнозировали вероятную смену курса, если НБУ вмешается в рыночное курсообразование.

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