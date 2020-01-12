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Курс долара в Україні: експерти дали несподіваний прогноз

STYLERЖиття    12.01.2020 - 13:10
Курс долара в Україні: експерти дали несподіваний прогноз
Курс долара в Україні (фото: twitter.com/narodna_pravda)

Курс долара почне відчутно зростати

Курс долара в Україні у 2020 році знову почне зростати. За яких обставин і як це позначиться на економіці, розповів економічний експерт Борис Кушнірук в інтерв'ю Gazeta.ua.

"Останні кілька років у нас кредитувалися тільки два сектори - споживчі і торгові кредити. Гроші в економіку, в підприємства не надходять. Тому люди почали шукати, куди б ще можна вкласти свої гроші. Через високі відсоткові ставки стало вигідно інвестувати в облігації державної позики. Цього року іноземці в них вклали близько 100 мільярдів гривень, що спричинило додаткове надходження валюти на внутрішній ринок ", - прокоментував ситуацію експерт.

Курс долара в Україні: експерти дали несподіваний прогнозКурс долара в Україні

Однак, за його словами, такі зміцнення гривні не є позитивними для економіки. Діяльність експортних послуг погіршилася, в національній валюті на них впала виручка. Оскільки доходи в бюджет зав'язані на податках з цих підприємств, то вони зменшилися. Також зменшилися податкові надходження від імпорту.

Раніше літа ситуація з курсом долара не зміниться, проте потім вона почне відчутно зростати. Фахівець вважає, що в цій ситуації Нацбанк повинен активніше пом'якшувати монетарну політику - знизити облікову ставку і зменшити резервні вимоги.

"У Мінфіну є своя задача. Вона полягає в тому, щоб зменшити прибутковість по ОВДП нижче 10 відсотків. Також треба збільшувати термін обігу державних облігацій - від 5 і більше років", - додає експерт.

Нагадаємо, різкий розворот курсу долара стався 26 грудня після того, як Нацбанк втрутився в ринкове курсоутворення, викупивши 230 млн доларів по 23,2552 грн / долар. У цей день держрегулятор всього придбав 700 млн доларів США.

Раніше рада НБУ вже висловлювала невдоволення тому, що гривня в Україні переоцінена, а експерти прогнозували ймовірну зміну курсу, якщо НБУ втрутиться в ринкове курсоутворення.

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