НБУ повысил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 7 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,20 гривен за доллар, что на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 22 августа установлен на таком уровне: 2520,4427 гривен за 100 долларов (+7,3127 гривен).

При этом курс доллара на 21 августа составляет 2513,13 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 21 августа межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 8 копеек до 25,26 гривен за доллар, курс в покупке до 25,23 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 28,02 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 25,22 гривен за доллар, что на 10 копеек выше, чем 20 августа (25,12).

В то же время в обменных пунктах Украины 21 августа курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 6 копеек до 25,35 гривен за доллар, курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 28,20 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,11 (25,05 - 20 августа), продажи - 25,35 (25,29 - 20 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,75 (27,68 - 20 августа), продажи - 28,20 (28,11 - 20 августа) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,45 - 20 августа), продажи 3,87 (3,86 - 20 августа) грн за 10 рублей.