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Курс доллара существенно изменится: эксперты дали неожиданный прогноз

STYLERЖизнь    25.05.2020 - 16:26
Курс доллара существенно изменится: эксперты дали неожиданный прогноз
Курс доллара в Украине (Фото: РБК-Украина)

Курс валют в Украине может измениться уже летом. Чего ожидать от доллара украинцам в 2020 году

Курс доллара в Украине может существенно измениться в ближайшее время. Эксперты прогнозируют падение, так как Украина получит кредитные средства МВФ. Ее размер составит 5 миллиардов долларов и программа рассчитана на 18 месяцев. Предварительная программа сотрудничества была согласована 22 мая.

Первый транш ожидался в Украине еще до конца мая, но на данный момент нет точной даты, когда МВФ предоставит финансирование. Решение еще должен утвердить совет директоров Фонда, но специалисты считают, что это скорее формальность.

На фоне таких позитивных новостей эксперты спрогнозировали падение курса доллара в Украине и отметили, что решение МВФ в целом благоприятно скажется на экономической ситуации в стране.

"Думаю, что программа с фондом нас сможет уберечь от нежелательных потрясений. Это своего рода страховка, которая должна быть оценена нашими кредиторами, включая те инвестфонды, которые покупали ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) на внутреннем рынке", - рассказал член совета Национального банка Украины Виталий Шапран в комментарии для издания "Апостроф".

Как утверждают другие специалисты, предоставление кредита для Украины – это хороший сигнал, которые значительно снижает риски для банковской системы, бюджета и других сопутствующих сфер.

Однако быстрого укрепления курса до 25 гривен за доллар, ждать не стоит. В ближайшее время, по словам экспертов, курс сохранится на нынешнем уровне.

"В ближайшее время особых движений не будет, потому что пока все стабильно, у нас благоприятная ситуация в торговом балансе, также будут заходить деньги извне – не только МВФ, но и Всемирный банк и ЕС. Поэтому гривна в хорошей форме", - сообщил инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса.

Умеренное снижение курса стоит ожидать к концу лета – к началу осени.

"Если не будет каких-то глупостей, в том числе, если не будет сорвана программа с МВФ, то курс до конца 2020 года не должен уйти выше 30 гривен/доллар. Вполне реальный курс – 28-29 гривен/доллар", - добавил Сергей Фурса.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты спрогнозировали курс валют в Украине до конца мая.

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Автор: Маруся Счастливая

Теги Новости Украины экспертыкурсы валютКурс доллара
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