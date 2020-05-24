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Курс доллара в Украине: что произошло за неделю и чего ожидать дальше

STYLERЖизнь    24.05.2020 - 15:40
Курс доллара в Украине: что произошло за неделю и чего ожидать дальше
Курс доллара в Украине (фото: РБК-Украина)

Курс доллара будет оставаться стабильным еще какое-то время

За курсом доллара в Украине следят все. Многим интересно, как поведет себя валюта после карантина. Помимо того, некоторые были бы не прочь таким образом подзаработать.

Валюта в обменниках на прошлой неделе была, однако желающих сдать или купить ее практически не наблюдалось. А то, что доллар после недель относительной стабильности достаточно резко пошел вверх, эксперты объясняют появлением на межбанковском рынке крупных покупателей валюты. Об этом информирует "Сегодня".

Специалисты утверждают, что несколько покупателей интересовались крупными суммами в 50-70 и более млн долларов, что, соответственно, заставило курс доллара сдвинуться вверх.

Как уточнил Александр Охрименко, этими покупателями оказались несколько достаточно крупных украинских банков. "Минфин в минувший вторник выставил на продажу не гривневые, а валютные облигации на сумму почти 350 млн долларов со сроком погашения 6 месяцев и под очень привлекательные 3,4% годовых. Это выгодная покупка для наших банкиров - она позволяет без особых трудов не только заработать на процентах, но и получить прибыль в случае роста курса доллара, ожидающегося к концу года. Поэтому банки вышли на рынок с крупными суммами в гривнях, спрос превысил предложение и курс пошел вверх", - прокомментировал Александр Охрименко.

Олег Пендзин также подтвердил, что спрос курса ситуативно вырос из-за продажи Минфином валютных облигаций. Не у всех покупателей нашлось достаточно валюты, они пошли за ней на межбанковский рынок, в итоге образовался дефицит валюты, который был восполнен продавцами, но по более высокому курсу.

Еще неделю курс будет оставаться стабильным. Однако этот период закончится, как только страна станет по-настоящему выходить из карантина.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в марте 2020 года потратил на поддержку курса национальной валюты почти 2,2 млрд долларов.

Однако после смены тренда на рынке НБУ возобновил покупку валюты в резервы. Всего за апрель НБУ пополнил резервы на 678,8 млн долларов.

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Автор: Дарья Яновская

Теги Новости Украины Курс доллара
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