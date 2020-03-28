Курс доллара превысит 30 гривен? Эксперты шокировали прогнозом

Курс доллара в Украине растет с каждым днем все больше, а гривна, напротив, обесценивается. Подобные изменения связывают с коронавирусом, ожидается даже, что доллар превысит отметку в 30 гривен.

Отсутствие сотрудничества Украины с Международным валютным фондом приведет к существенному росту дефицита бюджета Украины и окажет негативное влияние на курс гривны, передает издание "Сегодня".

"При отсутствии сотрудничества с МВФ Украина будет вынуждена финансировать дефицит бюджета за счет эмиссии гривны и сжигания резервов. Речь идет о колоссальных ресурсах, размер которых будет зависеть от продолжительности карантина", - рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Также, по мнению эксперта, резко возрастет нагрузка на бюджет в связи с плановыми выплатами по внешнему долгу, которые покрыть будет крайне сложно в условиях нестабильности на глобальных рынках и отсутствия спроса или высоких ставках при размещении. В конечном итоге гривна может уйти ниже 30 грн за доллар под влиянием вышеупомянутых факторов.

Напомним, что эксперты рассказали, какую цену на бензин в Украине стоит ожидать в апреле.

Ранее мы писали о том, что курс доллара в Украине в 2020 может сильно взлететь вверх.