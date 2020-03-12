Коронавирус и обвал цен на нефть: что будет с курсом доллара в Украине

Курс валют в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара в Украине может быть нестабильным в ближайшее время

Коронавирус, который привел к пандемии во всем мире и карантину в Украине, а также падение мировых цен на нефть, стали причиной паники среди населения по поводу курса доллара. Гривна на фоне мировых катаклизмов начала дешеветь и НБУ сейчас делает все, чтобы удержать курс.

Как считают эксперты, на курс валюты в Украине могут повлиять не только цены на нефть, но и коронавирус, который привел к замедлению экономики всего мира.

"Коронавирус в мире является серьезной проблемой. COVID-19 привел к замедлению мировой экономики и глобальной рецессии. Экономическая активность Китая, Южной Кореи, Франции ослаблена. Нужно помнить, что Европа – наш основной экономический партнер. Поэтому при наступлении мирового кризиса Украина не сможет отделаться так легко, как в 2008 году. Конечно, ситуация изменится после "отката" COVID-19, но нужно понимать, что быстрых изменений ждать не стоит", - считает руководитель аналитического отдела Forex Club Андрей Шевчишин.

Кроме того, эксперты считают, что падение цены на нефть существенно не скажется на ценах в Украине на бензин. Они отмечают, что цена на бензин в долларах упадет, но на АЗС она не изменится, так как небольшое снижение цены гривны выровняет разницу и стоимость топлива останется прежней.

Также специалисты считают, что из-за всех факторов наступит отток финансов из развивающихся стран, что даст возможность Украине получить новые кредиты и соответственно, валюту.

Однако до стабилизации на мировых рынках в условиях пандемии коронавируса, курс валют будет нестабильный и цена за доллар может подняться до 26-27 гривен. Если ситуация в мире начнет ухудшаться, то и выше 27 гривен. При этом эксперты считают, что до 30 гривен курс не вырастет, а при стабилизации возможен откат до 25 гривен.

Ранее мы писали о том, что курс доллара в Украине может сильно взлететь вверх.