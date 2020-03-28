Курс долара перевищить 30 гривень? Експерти шокували прогнозом

Курс долара в Україні росте з кожним днем все більше, а гривня, навпаки, знецінюється. Подібні зміни пов'язують з коронавірусом, очікується навіть, що долар не перевищить позначку в 30 гривень.

Відсутність співпраці України з Міжнародним валютним фондом призведе до істотного зростання дефіциту бюджету України і зробить негативний вплив на курс гривні, передає видання "Сьогодні".

"При відсутності співпраці з МВФ Україна буде змушена фінансувати дефіцит бюджету за рахунок емісії гривні і спалювання резервів. Мова йде про колосальні ресурси, розмір яких буде залежати від тривалості карантину", - розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

Також, на думку експерта, різко зросте навантаження на бюджет у зв'язку з плановими виплатами за зовнішнім боргом, які покрити буде дуже складно в умовах нестабільності на глобальних ринках і відсутності попиту або високих ставках при розміщенні. В кінцевому підсумку гривня може піти нижче 30 грн за долар під впливом вищезазначених факторів.

Нагадаємо, що експерти розповіли, яку ціну на бензин в Україні варто очікувати у квітні.

Раніше ми писали про те, що курс долара в Україні до 2020 може сильно злетіти вгору.