Курс доллара может резко взлететь вверх: по чем будем покупать валюту

Курс доллара в Украине (фото: РБК-Украина)

До конца недели доллар может значительно подорожать

Курс доллара в Украине может взлететь вверх уже до конца этой недели. Речь идет об отметке в 26 гривен за доллар. Об этом РБК-Украина рассказал аналитик Альпари Максим Пархоменко.

Эксперт отметил, что уже 10 марта на открытии рынка курс доллара может превысить 25,70 гривен за доллар. При этом если на рынке обостриться паника, то к концу недели украинцы будут покупать доллар по 26 гривен.

Пархоменко также подчеркнул, что курс доллара не должен вырасти до 30 гривен, поскольку Национальный банк Украины будет снижать волатильность курса.

Напомним, что эксперты рассказали о том, как обвал нефти повлияет на жизнь украинцев. С одной стороны, резкое падение стоимости нефти не позволит повысить цену на бензин, с другой - приведет к падению цен на товары, которые экспортируются.

Ранее эксперты рассказали, что влияние нового Кабмина на курс доллара будет иметь негативную и позитивную сторону одновременно. Позитивным оно должно стать для экономики Украины. При этом курс доллара в обменных пунктах может значительно подняться.

Существует мнение, что что инвесторы, которые вложили более 5 млрд долларов в государственные облигации Украины могут негативно отреагировать на новый Кабмин.