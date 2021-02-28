Курс доллара в марте 2021 снизится: когда и насколько подешевеет валюта
В марте существенного изменения курса доллара и евро к гривне не ожидается. Диапазон стоимости иностранных валют к гривне останется февральским. При этом несколько факторов будут осуществлять давление на валюту. Каким будет курс доллара в Украине в марте 2021 – читайте ниже.
Своей экспертной оценкой в комментарии РБК-Украина поделился Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.
В марте значительного изменения курсов иностранных валют к гривне не ожидается. Доллар США будет торговаться в диапазоне 27,4-28,5 грн, европейская валюта - в диапазоне 33,5-34,8 грн за евро.
Как отметил аналитик, за февраль курс доллара к гривне снизился на 0,9%, а евро вырос на 0,1%. Это произошло на фоне роста валютной пары EUR/USD на мировом рынке с 1,2100 до 1,2230 (+1,1%).
Какие факторы будут влиять на курс доллара
На протяжении весны в Украине происходит сезонная ревальвация гривны, которая длится до начала-середины лета. Если в ближайшее время на рынке появятся дополнительные ревальвационные факторы, тенденция умеренного укрепления курса продолжится.
Среди главных факторов, которые могут "надавить" на доллар в марте 2021:
- Налоговые платежи. Налоговые сборы создадут дефицит гривневых ресурсов, что стимулирует активную продажу валютной выручки экспортерами.
- Участие нерезидентов в покупке национальных ОВГЗ. Если Министерство финансов оставит ставку привлечения на уровне 12%, то иностранные инвесторы продолжат увеличивать собственный портфель государственных ценных бумаг.
- Посевная кампания украинских аграриев. В начале нового сезона аграрии активно продают валюту. Если погодные условия будут благоприятными, то аграрии смогут надавать на доллар и немного его снизить.
Поэтому первые две недели могут отметиться небольшим снижением курса доллара, однако в рамках обозначенного экспертом коридора.
Как сообщало РБК-Украина, индекс доллара к корзине основных мировых валют поднялся до 90,38. В феврале доллар вырос на 0,2% после роста на 0,6% в январе.
Данные опроса НБУ свидетельствуют, что руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса в 2021 году на уровне 29,68 грн/доллар.