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Курс доллара в марте 2021 снизится: когда и насколько подешевеет валюта

Новина українською → Воскресенье 28 февраля 2021 09:28
Курс доллара в марте 2021 снизится: когда и насколько подешевеет валюта Курс доллара в марте 2021 в Украине снизится (иллюстративное фото: canva.com)
Автор: Анна Киселева

В марте существенного изменения курса доллара и евро к гривне не ожидается. Диапазон стоимости иностранных валют к гривне останется февральским. При этом несколько факторов будут осуществлять давление на валюту. Каким будет курс доллара в Украине в марте 2021 – читайте ниже.

Своей экспертной оценкой в комментарии РБК-Украина поделился Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

В марте значительного изменения курсов иностранных валют к гривне не ожидается. Доллар США будет торговаться в диапазоне 27,4-28,5 грн, европейская валюта - в диапазоне 33,5-34,8 грн за евро.

Как отметил аналитик, за февраль курс доллара к гривне снизился на 0,9%, а евро вырос на 0,1%. Это произошло на фоне роста валютной пары EUR/USD на мировом рынке с 1,2100 до 1,2230 (+1,1%).

Какие факторы будут влиять на курс доллара

На протяжении весны в Украине происходит сезонная ревальвация гривны, которая длится до начала-середины лета. Если в ближайшее время на рынке появятся дополнительные ревальвационные факторы, тенденция умеренного укрепления курса продолжится.

Среди главных факторов, которые могут "надавить" на доллар в марте 2021:

  1. Налоговые платежи. Налоговые сборы создадут дефицит гривневых ресурсов, что стимулирует активную продажу валютной выручки экспортерами.
  2. Участие нерезидентов в покупке национальных ОВГЗ. Если Министерство финансов оставит ставку привлечения на уровне 12%, то иностранные инвесторы продолжат увеличивать собственный портфель государственных ценных бумаг.
  3. Посевная кампания украинских аграриев. В начале нового сезона аграрии активно продают валюту. Если погодные условия будут благоприятными, то аграрии смогут надавать на доллар и немного его снизить.

Поэтому первые две недели могут отметиться небольшим снижением курса доллара, однако в рамках обозначенного экспертом коридора.

Как сообщало РБК-Украина, индекс доллара к корзине основных мировых валют поднялся до 90,38. В феврале доллар вырос на 0,2% после роста на 0,6% в январе.

Данные опроса НБУ свидетельствуют, что руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса в 2021 году на уровне 29,68 грн/доллар.

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